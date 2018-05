Svenskene gjør det stikk motsatte av Norge: – Spillmonopolet er ikke effektivt

idrettspolitikk

Opposisjonen på Stortinget fikk nylig flertall for å stramme inn spillpolitikken. Forslagene som etter alle solemerker vedtas formelt mandag vil stikke enda flere kjepper i hjulene for de utenlandske spillselskapene.

Målet er å verne om enerettsmodellen der Norsk Tipping- og Rikstoto alene kan markedsføre og tilby pengespill. Norske politikere mener at forslagene vil redusere faren for spillavhengighet.

Stortingets innstramminger: Nettsidene til utenlandske spillselskaper får såkalt DNS-varsling, en pop-up der brukerne får beskjed om at spillet er ulovlig i henhold til norsk lov. Lotteritilsynet vil få utvidede fullmakter til å ilegge gebyrer ved brudd på markedsføringsloven for pengespill. Målet er å stanse reklamen fra de utenlandske selskapene, og samtidig legge begrensninger på reklame fra Norsk Tipping. Lotteritilsynet skal få kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til utenlandske spillselskaper eller betalingsleverandører. Det kanskje mest omstridte tiltaket om å IP-blokkere utenlandske spillselskaper er det imidlertid ikke flertall for.

– Det uregulerte har tatt over

I våre naboland tas de utenlandske selskapene inn i varmen. Danmark innførte lisens i 2012, og nå tyder alt på at Sverige får en slik ordning fra 1. januar.

– Det uregulerte spillet har tatt over, og spill brukes i kriminell virksomhet. Det er på tide at vi går fra ord til handling og får kontroll over det svenske spillmarkedet, sa Sveriges sivilminister Ardalan Shekarabi (Socialdemokraterna) da han la frem regjeringens forslag for en snau måned siden.

Forslaget innebærer at alle selskaper i det svenske markedet må ha lisens. De andre stenges ute. Det skal legges stor vekt på å skjerme mot avhengighet. Staten skal fortsatt kontrollere kasinoene og automatene, mens det blir en konkurranseutsatt del for nettspill. Lisensselskapene må skatte med 18 prosent, og det stilles krav rundt bonuser og markedsføring.

Vil ta tilbake kontrollen

– Hovedårsaken til omreguleringen er at staten skal ta tilbake kontrollen over spillmarkedet og at spill skal skje hos lovlige alternativer. Det råder full enighet om at det svenske spillreglementet må moderniseres. Dagens regelverk ble laget i en tid da alt spill var fysisk, og er med noen unntak ikke blitt tilpasset den digitale utviklingen, sier Ardalan Shekarabi til Bergens Tidende.

Den svenske ministeren svarer slik på spørsmål om hva han tenker om at Norge går motsatt vei:

– Monopolet har ikke vært effektivt i Sverige. Utviklingen i de ulike landene er imidlertid unik og krever egne vurderinger. Den viktigste årsaken til at flere land nå har innført lisenssystem har vært at man ønsker å få kontroll og utøve tilsyn for blant annet å kunne forebygge negative konsekvenser av spillingen, sier Shekarabi.

Han sier at det vil stilles strenge krav til lisenshaverne.

– Spillreklamen som rettes mot svenske kunder er i dag intensiv og forekommer i de fleste mediene. I Sverige mener vi at et lisenssystem er mest effektivt, sier ministeren.

Danskene fikk lisens i 2012

I Danmark liberaliserte man markedet gjennom en lisensordning i 2012. Frem til da hadde Dansk Spil hatt monopol på linje med Norsk Tipping.

– Danske Spil ønsket en liberalisering velkommen. Det var et stort press der de utenlandske selskapene markedsførte seg mye via TV-kanaler fra utlandet, og der online-gambling vant frem, sier Danske Spil-direktør Niels Folmann til Bergens Tidende.

Siden 2013 har han vært sjef for lisensavdelingen i selskapet. I Danmark har Danske Spil fortsatt monopol på for eksempel Lotto-spillene, mens det er fri konkurranse på odds- og casinospill.

– Vi har 41 lisensierte konkurrenter på odds- og casinospill. Totalt er det rundt 100 casinosider på nettet som har dansk lisens, forteller Folmann.

Likevel kunne Danske Spil rapportere om en historisk høy omsetning i 2017, og selskapet har fortsatt størst markedsandel. I Danmark fungerer lisensen slik at alle selskapene betaler 20 prosent av sine brutto spillinntekter tilbake til staten, som fordeler midlene til allmenne formål.

– Det totale samfunnsbidraget er noenlunde det samme som før lisensmodellen i 2012, opplyser Folmann.

Mer reklame og flere avhengige

Danske Spil-direktøren ønsker ikke å ha noen formening om hva norske myndigheter bør gjøre. Og slik han ser det er det slett ikke bare plusser med en lisensmodell:

Danskene blir eksponert for stadig mer spillreklame, særlig rundt idrettsarrangement i helgene. Plusset med all denne reklamen er stabilt høye inntekter for medieselskaper og for eksempel fotballklubber.

Det er trolig blitt flere spillavhengige i Danmark. Nå er det 13.000 dansker som har stengt seg ute fra alle de lisensierte gamblingsidene, en fordobling siden 2012. Stadig flere må få hjelp på grunn av sin «ludomani», danskenes ord for spillavhengighet.

Likevel er Danske Spil glad for at lisensen kom.

– Den økende konkurransen ville ha kommet uansett. Det er bedre at de som spiller bruker lisensierte sider som er under kontroll, enn de illegale sidene. Samfunnsbidraget er dessuten stabilt, sier Folmann.

Det han håper kan begrenses er den stadig økende reklamen. Dessuten mener han at forlokkende bonustilbud fører til flere avhengige.

Norsk Tipping: Ble etablert i 1948. I løpet av disse årene har Norsk Tipping bidratt med over 143 milliarder kroner (prisjustert) til gode samfunnsformål. Samfunnsoppdraget er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet. Norsk Tipping fikk et overskudd på 5,25 milliarder kroner i 2017, ny rekord. Antall aktive kunder økte med 80.000 til 1,96 millioner i løpet av 2017. De 5251 millioner kronene vil bli fordelt ut til formålene som er mottakere av spillemidler. Overføringen er 399 millioner kroner høyere enn året før. 4715 millioner kroner går til tippenøkkelen, 455 millioner til grasrotandelen, 66 millioner til bingoentreprenørenes overskuddsformål, og 15 millioner til tiltak mot spillavhengighet.

Norsk Tipping: Helt ulike formål

Bjørn Helge Hoffmann er fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping. I en fagblogg skriver han om «den grunnleggende forskjellen» og om hvorfor land som Norge og Finland tviholder på monopolet.

«Norsk Tipping er eid av staten på vegne av oss alle. Hovedformålet til Norsk Tipping er å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Utenlandske spillselskap er privateide. Hovedformålet er å tjene mest mulig penger for de private investorene.»

Han viser også til at for hver krone spillerne legger igjen hos Norsk Tipping, går 62 prosent til gode formål. I Sverige vil andelen være 18 prosent, 20 i Danmark.

«Hvis det ikke er stor nok økonomisk gevinst i å gå inn i en lisensmodell, velger spillselskapene å stå utenfor fordi de tjener mer penger på det», skriver Hoffmann.