Stortinget vil blokkere utenlandske spillselskaper

idrettspolitikk

18. januar presenterte Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Anette Trettebergstuen (Ap) åtte forslag for å stramme inn tiltakene i spillpolitikken.

Tirsdag gikk flertallet i familie- og kulturkomiteen inn for seks av de åtte forslagene. Det bekrefter Bekkevold overfor Aftenposten.

Tiltakene blir formelt vedtatt av Stortinget 7. mai, skriver VG, som først meldte om saken.

De seks tiltakene har støtte fra opposisjonen. Altså: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

DNS-blokkering

Det kanskje mest omstridte tiltaket, om å IP-blokkere utenlandske spillselskaper, er det imidlertid ikke flertall for.

Der fikk regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet støtte fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

I stedet ble det fattet enighet om en mindre omfattende blokkering av utenlandske spillselskaper, en såkalt DNS-blokkering.

Det innebærer at når norske spillkunder går inn på utenlandske spillselskaper, vil de få opp en melding. Der vil det stå at siden er i strid med norsk lov. Det vil imidlertid likevel være mulig for kundene å gå inn på siden.

– Det blir som å sette opp et tau foran en park. Det blir forbudt å gå inn i parken, men det går an å komme seg rundt det, forklarer Freddy André Øvstegård i SV til Aftenposten.

– Handler om personvern

Øvstegård sammenligner den kommende blokkeringen med praksisen for ulovlig fildelingsnettsider i dag.

I det opprinnelige forslaget var et av punktene IP-blokkering av utenlandske spillselskaper. Det ville innebært at spillkunder ble blokkert fra nettsidene avhengig av hvor de er når de logger inn.

Det var, ifølge Øvstegård, nettopp SV som tok initiativ til å heller gå inn for DNS-blokkering. Til slutt fikk regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre også med seg Arbeiderpartiet på den mildere blokkeringen.

– IP-blokkering er ikke en teknologi vi ønsker å bruke. Det er en viktig forskjell. Det handler om personvern, sier Øvstegård.

– Men hvis kundene kan omgå DNS-blokkeringen, hva er da poenget?

– Det er viktig å gi en tydelig beskjed. Nå må kundene gjøre en innsats for å komme seg rundt det. Det gir også en anledning til å tenke seg om.

– Veldig glad

Hensikten med initiativet er å beskytte monopolet til Norsk Tipping og gjøre det vanskeligere for utenlandske spilleselskaper.

Geir Jørgen Bekkevold i KrF er fornøyd med utfallet.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått flertall for veldig mange av forslagene våre. Det er stort at opposisjonen ser verdien av å stramme inn spillpolitikken i Norge ved å gjøre den mer ansvarlig, sier Geir Jørgen Bekkevold i KrF til VG.

I tillegg til punktet om IP-blokkering, går imidlertid heller ikke følgende punkt gjennom:

«4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill».

Her er de seks forslagene som det er flertall for: