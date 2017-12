Stadig flere spiller bort millioner og blir gjeldsslaver: – Økningen er brutal

idrettspolitikk

– At folk har spilt bort 1 til 2 millioner kroner er blitt helt normalt. Mange har spilt på utenlandske casinospill, men vi får også flere henvendelser fra spillere hos Norsk Tipping. I tillegg er det mange skjebner innenfor aksjemarkedet, sier Lill-Tove Bergmo, daglig leder i Spillavhengighet Norge.

Organisasjonen har eksistert i 15 år. De opplevde mindre pågang etter automatforbudet i 2007, men de siste årene har antall henvendelser økt kraftig igjen:

I 2016 fikk 249 mennesker – spilleavhengige og pårørende – hjelp på telefon, e-post eller i støttegrupper. Noen uker før vi bikker over i et nytt år, er tallet 450 så langt i 2017.

– Økningen er brutal. Vi har hatt bedre markedsføring av våre tjenester, så det forklarer nok litt av økningen. Men først og fremst tror vi at det skyldes veksten i det uregulerte spillmarkedet, sier Bergmo til Bergens Tidende.

Organisasjonen har faste støttegrupper der spilleavhengige og pårørende møtes i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. Nå åpnes også en slik gruppe i Hammerfest, og det kommer tilsvarende tiltak i Trondheim på nyåret.

Får bismak av tippepenger

Økt tilbud koster penger. Mange jobber frivillig for Spillavhengighet Norge, men organisasjonen mener at de trenger økte tilskudd for å tilby hjelp til de stadig flere som sliter.

Slik det er nå får Spillavhengighet Norge 1,5 millioner kroner per år av de totalt 15 millionene som Kulturdepartementet årlig bevilger til tiltak mot spilleproblemer. I tillegg har organisasjonen sikret seg 1,8 millioner fra Helsedirektoratet til et treårig prosjekt.

Nå jobber Spillavhengighet Norge for å komme inn på statsbudsjettet. Målet er at det skjer fra 2019. For de ønsker egentlig ikke å motta penger fra Norsk Tippings overskudd. Dette er penger som kommer inn fordi spillere taper penger.

– Det føles ikke greit å motta penger fra folk som virkelig har problemer med spill. Vi ønsker å slippe denne bismaken, og heller få penger over statsbudsjettet. Vi trenger større midler, men vi kan jo ikke gå ut og oppfordre til at folk spiller mer, heller… Det er et økonomisk og etisk dilemma, og det ville vært et hån mot de berørte om vi skulle kreve at overskuddet fra spill skulle økes, sier Bergmo.

Hun forteller at organisasjonen stadig søker etter tilskudd, men at avslagene er mange. Fredag kom beskjeden om at de ikke får penger fra Extra-stiftelsen, slik de hadde håpet.

Kulturdepartementet er forelagt ønsket fra Spillavhengighet Norge om at tilskudd bør komme over statsbudsjettet, men har så langt ikke besvart.

Ødelegger familie- og yrkesliv

Det er slett ikke bare Spillavhengighet Norge som rapporterer om økning i tallet på avhengige. Det samme meldes fra Hjelpelinjen, Blå Kors og AKAN. Sistnevnte jobber med å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet.

– Tidligere hadde vi gjerne én alvorlig sak i måneden rundt spillproblematikk. Nå er det to i uken. Vi ser en formidabel økning, sier seniorrådgiver Jarle Wangen i AKAN.

Her er det ofte snakk om alvorlige saker der mennesker har spilt seg «fra gård og grunn» og får store problemer både privat og på jobben.

– De raske casinospillene er de farligste. Rundt 90 prosent av dem som søker hjelp, har spilt hos de utenlandske selskapene, sier Wangen.

– Samtidig tilbyr Norsk Tipping stadig nye casinospill. Er ikke de med på å forsterke problemet?

– Det er noen vesentlige forskjeller på Norsk Tipping og de utenlandske selskapene. Blant annet har Norsk Tipping en tapsgrense (maks 20.000 per måned), så kan man diskutere om den er for høy eller lav. I tillegg har Norsk Tipping såkalte «game guards» som følger med på spillingen og som tar kontakt dersom man oppdager problemspillere. Så det er en del forskjeller, sier Wangen.

Sliter med å stanse

Regjeringen uttrykte på ny denne uken at de ønsker å forby den stadig voksende TV-reklamen for utenlandske pengespill.

Dette har imidlertid vist seg svært vanskelig å stanse, selv om EU-kommisjonen forrige uke ga et tydelig politisk signal om at de ønsker å gi nasjonale myndigheter større makt i pengespillpolitikken.

Norsk lov er tydelig på at det kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som kan markedsføre og tilby pengespill i Norge. Men som EØS-medlem overvåkes Norge av ESA (EFTAs overvåkningsorgan), og ESA har så langt ikke gitt signaler om at de vil legge spesielle hindringer i veien for de utenlandske pengespillselskapene.

Slik situasjonen er nå, omgås det såkalte betalingsformidlingsforbudet lett, og de utenlandske spillselskapene pumper inn nærmere 1 milliard kroner årlig i TV-reklamer rettet mot det norske publikum. Disse reklamene vises på kanaler som sendes fra utlandet, for eksempel Max og Viasat.