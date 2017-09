Russisk idrettstopp slår tilbake: - Alle våre utøvere skal til OL

idrettspolitikk

Torsdag ba 17 nasjonale antidopingledere om at Den internasjonale olympiske komité (IOC) utestenger Russland fra vinter-OL i Pyeongchang i februar.

Antidoping Norge stiller seg bak uttalelsen, der de slår fast at IOC unnlater å holde Russland ansvarlig for den systematiske dopingen som er avdekket. De mener at Russland må utestenges på bakgrunn av korrupsjonen i Sotsji-OL, og at Russland kontinuerlig svikter i arbeidet for en ren idrett.

– Dette er en av de største dopingskandalene noensinne, og da må det også følges opp og etterforskes skikkelig. I dette etterforskningsarbeidet mener jeg at Verdens antidopingbyrå (WADA) bør kunne ta en mer sentral rolle. Vi skylder de rene utøverne å komme til bunns i hva som har skjedd i Russland. Det organiserte jukset idrettsverden ble utsatt for i OL i 2014 må få konsekvenser som svir, uttalte Anders Solheim, lederen i Antidoping Norge.

– Alle skal til Pyeongchang

Men ifølge Alexander Zjukov, russisk medlem av IOC og leder av Russlands OL-komité, er det ingen tvil om at russerne skal delta i OL.

– De fleste russiske utøvere deltar i internasjonale konkurranser og forbereder seg. Jeg forstår det slik at alle skal til Pyeongchang, sier Zjukov til det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP), ifølge Daily Mail.

IOC er under press fra flere hold for å statuere et kraftig eksempel overfor Russland. Mange mente at IOC var altfor milde foran OL i Rio i fjor sommer, da IOC ikke gikk inn for en total utestengelse av Russland. I stedet ble det opp til de enkelte internasjonale idrettsforbundene om de ville utestenge russerne eller ikke.

Nøytralt flagg

Tidligere WADA-president Dick Pound mener at det var å sende et feil budskap.

– Vi gikk glipp av en stor mulighet i Rio, sier Pound til AP.

Han har lenge vært klar på at IOC må være tøffere mot Russland.

– Du kan ikke ha et mantra som i IOC hvor det er nulltoleranse for doping, men som bare betyr nulltoleranse dersom det ikke er Russland, fordi Russland er et så viktig land, har Pound tidligere uttalt.

Pound og en rekke antidopingledere mener at det bør være et system som tillater at russiske utøvere som ikke har vært involvert i doping, kan konkurrere under nøytralt flagg. Dette skjedde under sommerens friidretts-VM i London, der 19 russere fikk delta.

IOC: - Uansvarlig

Antidoping Norge og de andre antidopingforbundene får ikke særlig med støtte verken fra IOC eller WADA. Ifølge nettsiden insidethegames sier IOCs visepresident Juan Antonio Samaranch at han er «helt uenig» i beskyldningene som kom torsdag.

– Det er uansvarlig å tenke på hva som kan bli utfallet (av etterforskningene) allerede nå, sier Samaranch. Han viser til at det for tiden pågår to ulike etterforskninger rundt russisk doping, og at disse vil avgjøre Russlands OL-skjebne.

WADA-direktør Olivier Niggli sier til insidethegames at han synes utspillet fra antidopinglederne «var lite hjelpsomt».

Tidligere denne uken kom det frem at WADA har store problemer med å dømme mistenkte russere, og New York Times skrev at WADA kommer til å frikjenne 95 av 96 russiske idrettsutøvere som har vært etterforsket i forbindelse med landets påståtte dopingprogram.

«Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket», skrev Niggli i en intern rapport.

Den canadiske antidopingetterforskeren Richard McLaren er mannen bak den såkalte McLaren-rapporten som avslørte den store russiske dopingskandalen.

Rapporten avdekket at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram. 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten.