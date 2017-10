Politiker slår alarm før OL: – Jeg frykter en global ydmykelse

idrettspolitikk

I februar kommer Vinter-OL til Sør-Korea for første gang. Men dersom du tror koreanerne går mann av huse for å sikre seg billetter til mesterskapet, tar du feil.

Sviktende billettsalg har fått stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ukene, og onsdag kom en ny, dyster oppdatering.

Ifølge nettavisen The Korea Herald er kun 30,3 prosent av de 1.07 millioner billettene solgt så langt.

Myndighetene i Gangwon-provinsen, der Pyeongchang er én av 18 kommuner, har bestemt seg for å kjøpe hele 27.834 billetter. Det er en økning fra 3,720 billetter, som var den opprinnelige planen.

For Paralympics er interessen enda mer laber, med et samlet billettsalg på 4,2 prosent.

Gangwon-guvernør Choi Soon-Moon frykter også sponsorsvikt.

– Jeg frykter global ydmykelse på vegne av Sør-Korea, sier Choi ifølge The Korea Herald.

Sundby: – Det er utrolig synd

Sørkoreanske myndigheter har den siste tiden mobilisert for å få fart på billettsalget.

Likevel er utsiktene altså dystre. Av de 320.000 billettene utlendinger kan kjøpe, er 59.7 prosent solgt. Kun 20.7 prosent av billettene øremerket koreanere har imidlertid blitt solgt.

Langrennsløper Martin Johnsrud Sundby er ett av Norges store håp før mesterskapet. Han beskriver eventuelle tomme tribuner som en «mental utfordring».

– Det er utrolig synd for de idrettene det går utover. Det ser ut som at langrenn er én av idrettene som blir rammet hardest. Det er en kjempenedtur å konkurrere for tomme tribuner. Det gjør noe med stemningen, og det mentale arbeidet blir enda tøffere, sier Sundby, som vil jakte sin første individuelle mesterskapsmedalje i Pyeongchang, til Aftenposten.

Avdramatiserer

Arrangøren maner imidlertid til tålmodighet. Det blir blant annet argumentert med at koreanere har for vane å vente til siste liten med å kjøpe billetter.

Når det gjelder billetter til det internasjonale publikum, spekuleres det rundt hvorvidt Nord-Koreas atomtrusler har skremt vekk potensielle kjøpere.

Sør-Koreas kulturminister Do Jong-hwan har imidlertid uttalt at mesterskapet blir det «tryggeste noensinne».

Overfor nettstedet insidethegames.biz avdramatiserer IOC salgstallene.

– Salget fortsetter å utvikle seg og Pyeongchang 2018 er trygge på at de vil nå billettmålene på grunn av billettsalgtrender for andre store begivenheter i Korea, sier en talsperson for IOC til nettstedet.

Talspersonen forteller også at arrangørkomiteen og IOC har diskutert nye måter å selge OL-billetter på, som vil bli iverksatt i løpet av de neste tre månedene.

I dag, torsdag, er det 119 dager igjen til åpningsseremonien for Pyeongchang.

