Norsk antidopingprofil om friidretts-VM: - Vi holdes fortsatt for narr. Det er en utrivelig følelse

– Til en viss grad holdes vi fortsatt for narr. Det er en utrivelig følelse, sier dopingjeger Inggard Lereim.

Friidretts-VM i London er godt i gang, og Lereim tror at juksemakerne fortsatt gjør alt for å lure seg til ære og penger.

– Stadig kommer det nye preparater og regimer. Doping er noe vi må leve med, sier han.

Allerede har det vært flere kontroverser i VM:

Amerikanske Justin Gatlin vant 100-meteren, der publikumsyndling Usain Bolt måtte nøye seg med bronse. To ganger tidligere har Gatlin vært dopingutestengt.

Luvo Manyonga fra Sør-Afrika tok gull i lengde. Han ble dopingtatt i 2012, men fikk redusert straff fordi han ble trodd på at det dreide seg om rusavhengighet og ikke bevisst juks.

Etiopiiske Almaz Ayana er ikke dopingtatt, men hun hadde ikke konkurrert på nærmere ett år da hun løp inn til gull på 10.000-meteren. Hun vant med soleklar margin med den sterke tiden 30.16,32. Slikt skaper forundring.

Russland er utestengt fra VM på grunn av det som er omtalt som statsfinanisert doping. Herfra deltar bare 19 utøvere med spesialdispensasjon, og de konkurrerer under nøytralt flagg.

Inggard Lereim mener å se noen fremskritt i antidopingarbeidet.

– Det skjer stadige fremskritt innenfor testing. At man nå kan ta vare på prøver i 10 år er også et stort fremskritt, mener han.

Kaggestad: - Mest opptatt av penger

Men idretten har en lang vei å gå, mener han.

– Jeg mener at land som ikke følger regelverket til WADA (Verdens antidopingbyrå) bør nektes å være med i mesterskap. Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser, og mange betaler ikke sin kontingent. Penger er sentralt i antidopingarbeidet, så derfor er dette veldig ødeleggende, sier Lereim.

Johan Kaggestad er tidligere landslagstrener i friidrett, og han trente Norges gamle løpestjerner Ingrid Kristiansen og Grete Waitz.

– Som landslagstrener på 1980-tallet så jeg all den dritten som var. Friidretten er jo en av de mest dopingbefengte. Frem til nå har lederne vært mest opptatt av gode resultater som i sin tur har gitt flere publikummere og mer medieomtale, og dermed større inntekter, sier Kaggestad.

– Tror du at det er mer eller mindre doping i friidretten i dag?

– Jeg tror at forholdene er litt bedre nå. Det ser man egentlig på resultatlistene. I kastøveløsene ville de beste i dag ikke hatt en sjanse mot dem som vant på 1980- og 90-tallet. Media skal faktisk ha mye av æren for at det er blitt bedre - de har gravd og krevd endringer, mener Kaggestad.

Vil ha livstidsutestengelse

Men fortsatt mener han at friidretten har en lang vei å gå - slett ikke bare i Russland.

– Det er så mye forskjellig praksis innenfor antidopingarbeidet. Det er mange dårlige kontroller, ikke bare i Russland. Det har vi sett i for eksempel Kenya, sier han.

– Hva tenker du om at en utøver som Justin Gatlin vinner VM-gull i London etter to tidligere dopingutestengelser?

– Han burde vært utestengt på livstid. Når du er dømt to ganger, da er du ferdig. Da har du ødelagt omdømmet ditt, sier Kaggestad.

Inggard Lereim er også åpen for idéen om livstidsutestengelse.

– Reaksjonsregelverket er modent for en viss nyansering, både opp og ned. Hvis man er blitt utestengt mer enn én gang, tenker jeg at man bør åpne for det. Samtidig bør straffene også bli mindre i de tilfellene man kan bevise at det ikke har vært bevisst juks, mener Lereim.

Jobber på spreng med russerne

Rune Andersen var tidligere direktør i WADA. Nå leder han en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen av dem kan oppheves.

Russland-skandalen ble for alvor rullet opp da Grigorij Rodtsjenkov flyktet til USA og fortalte sin historie til media og myndigheter. Han ledet antidopinglaboratoriet i både Moskva og under Sotsji-OL i 2014. Rodtsjenkov har fortalt at han var med på å bytte ut positive urinprøver med rene prøver.

Før jul i fjor kom WADAs endelige rapport. En uavhengig kommisjon ledet av Richard McLaren kom frem til at over 1000 utøvere spredt over 30 idretter deltok i Russlands statsstøttede dopingsystem mellom 2011 og 2015.

Rune Andersen sier at det «jobbes på spreng» med russerne.

– Ett av kriteriene for at Russland skal tas inn igjen er at det foregår dopingtesting som er effektiv og som monner. Innenfor russisk friidrett er det positive tegn til endring, men om det er nok eller ikke, vet vi ikke enda. Det blir en ny vurdering av Russland i november, forteller Andersen.