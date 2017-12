Nå rettes søkelyset mot Putins visestatsminister

idrettspolitikk

OSLO/MOSKVA: IOC kastet tirsdag Russland ut av vinterens OL i Pyeongchang.

En som er kastet ut av OL for alltid, er Vladimir Putins visestatsminister, Vitalij Mutko. Han var idrettsminister fra 2008 til 2016, årene da russernes systematiske dopingbedrag ble satt i verk og gjennomført.

– Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.

Utestengelsen er ikke bare pikant fordi Mutko er en nær medarbeider av Putin. Han er også leder for organisasjonskomiteen før neste sommers fotball-VM i Russland.

Mange spør seg nå om Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og Vladimir Putin kan la Mutko beholde det sentrale vervet.

– Det at Mutko, sjefen for VM i Russland, utestenges av IOC på livstid på grunn av doping i russisk idrett, er svært alvorlig og problematisk for VM-arrangøren og FIFA. Det utfordrer den grunnleggende tilliten til verdens største idrettsarrangement som fotballen er avhengig av, skriver president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, til Aftenposten.

Han skriver videre at «NFF forventer at FIFA stiller krav til vertsnasjonaen om å gjøre de grepene som er nødvendige for at omverden kan får tillit til at de både erkjenner utfordringene og ønsker å gjøre noe med dem».

Ingen kritikk fra FIFA

Den første responsen fra FIFA tirsdag var imidlertid ikke særlig hardtslående mot den russiske fotballpresidenten og det tidligere FIFA-styremedlemmet.

Ifølge Guardian uttalte FIFA at IOCs avgjørelse ikke ville få «noen innvirkning på forberedelsene for 2018-VM. Vi fortsetter arbeidet med å skape et best mulig arrangement».

Et annet spørsmål flere stiller, er hvorfor Putin ikke har kvittet seg med Mutko for lengst, noe som ville gjort det lettere å imøtekomme deler av kritikken fra IOC.

Men Mutko har fått æren for både Sotsji-OL og at Russland fikk lov til å arrangere fotball-VM.

Varsler sier Mutko visste

Mutko har hele tiden påstått at han ikke visste noe om det omfattende dopingprogrammet i landet.

Det er imidlertid en helt annen versjon enn den til varsleren Grigorij Rodtsjenkov. Den tidligere lederen av dopinglabratoriet i Moskva er hovedvitnet i saken.

Etter at han ble utpekt som en av hovedmennene i programmet da den første WADA-rapporten kom om jukset i 2015, fryktet Rodtsjenkov for sitt eget liv. Han flyktet til USA i februar 2016 og meldte seg som vitne.

Han har i sine forklaringer sagt at det var Mutko og hans viseidrettsminister, Jurij Nagornykh som hadde ansvaret for dopingprogrammet. Han har også sagt at det var sportsministeriet som finansierte det hele.

Han sier han diskuterte dopingprogrammet med Mutko og Nagornykh en rekke ganger fra 2010 til 2015.

Nagornykh ble tidlig sparket av Putin, men Mutko har fått fortsette.

Sliter med å forklare seg

Russiske myndigheter har ved flere andledninger forsøkt å diskreditere Rodtsjenkov og sagt at han ikke er troverdig.

Mailer, dagbøker, tekniske bevis og databaser som etterforskerne etter hvert har fått tilgang til har imidlertid underbygget det han tidligere har sagt i avhør og intervjuer.

I intervjuer i helgen fremsto Mutko som om han allerede hadde innsett at IOC ville reagere:

– Det finnes ingen kollektiv skyld i doping, bare personlig ansvar, sa Mutko til Novaja Gazeta.

Han betegner Rodtsjenkov som en «forræder», men fikk problemer med å svare da avisen konfronterte han med at Mutko ga Rodtsjenko ordenen «Medalje for vellykket arbeid i Sotsji-OL»

– Jeg ga den fordi jeg er minister, sa Mutko.

– Så du var fornøyd med hans innsats?

– Hør her, dette var en beslutning tatt av en statlig kommisjon. IOC ga Sotsji-lekene høyeste score.

Fotballspillere skal ha vært dopet

Fredag forrige uke ble gruppene til VM trukket i Kreml.

Før trekningen holdt Mutko en pressekonferanse sammen med FIFA-president Gianni Infantino. Der benektet han at russerne hadde hatt et statsorganisert dopingsystem.

Infantino sa at FIFA ikke ønsket å delta i noen spekulasjoner om noe som helst, da han fikk spørsmål om hva organisasjonen tenker om det russiske dopingsystemet.

Ifølge en WADA-rapport skal over 1000 russiske utøvere ha vært en del av programmet. Rodtsjenkov har sagt at flere av disse var fotballspillere.

Under IOC-pressekonferansen tirsdag sa Schmid at de ikke hadde funnet beviser nok til å slå fast at disse påstandene stemmer, men at det ikke betydde at det ikke var sant.