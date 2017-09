Nå er det bekreftet hvem som får OL i 2024 og 2028

idrettspolitikk

Vanligvis omfattes slike tildelinger med stor spenning, men ikke denne gang. I praksis ble det tidlig i sommer klart at IOC-kongressen i Lima ville gi de to kandidatbyene hvert sitt OL, og i slutten av juli gikk begge byer med på en avtale som innebar at Paris skulle være først ut.

Dermed var onsdagens møte i Perus hovedstad Lima bare en formalitet. Evalueringskommisjonen la fram sin rapport og anbefalte begge byene som gode OL-arrangører, og deretter fikk byene selv presentere seg overfor IOC-medlemmene.

Paris-borgermester Anne Hidalgo lovet "kostnadseffektive og bærekraftige" leker og sa at både Paris og Los Angeles ønsker å inspirere senere vertsbyer til å følge deres eksempel.

Det ble ikke stilt noen kritiske spørsmål. IOC-president Thomas Bach spurte om selve avstemningen kunne foregå ved håndsopprekning, og ingen motsa seg det.

– En vinn-vinn-vinn-situasjon, sa Bach om onsdagens tildeling.

Tredje gang

Både Paris og Los Angeles blir OL-vertsby for tredje gang. Frankrikes hovedstad hadde lekene i 1900 og 1924, og får dem altså tilbake etter akkurat 100 år. Paris søkte uten hell om lekene i 1992, 2008 og 2012.

USAs nest største by Los Angeles arrangerte sommerlekene i 1932 og 1984. Ventetiden mellom to leker blir altså atskillig kortere, men OL i 2028 blir første sommer-OL i USA siden Atlanta-lekene i 1996, altså et gap på hele 32 år. Det blir også de første lekene i USA overhodet siden vinterlekene i Salt Lake City i 2002, et fravær på over et kvart århundre.

Feiring

I stedet for spennende "valgvaker" kunne man på forhånd planlegge feiringer av tildelingen i begge vertsbyene. I Paris var det friidrettsøvelser ved Eiffeltårnet, og avgjørelsen ble etterfulgt av at OL-ringene ble avdekket på Trocadero-plassen.

I Los Angeles brant OL-ilden på Los Angeles Memorial Coliseum igjen allerede før den offisielle tildelingen. (@NTB)