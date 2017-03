Mange sliter med avhengighet: Krever full stans av all reklame for pengespill

I Norge er det spillmonopol. Det vil si at det kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som kan markedsføre og tilby pengespill. Men i praksis fungerer ikke enerettsmodellen, ettersom utenlandske spillselskaper bruker TV-kanaler som sender fra utlandet til å markedsføre seg. Og det er såre enkelt for norske kunder å benytte seg av de utenlandske selskapene.

Organisasjonen Spillavhengighet Norge har sett seg lei all reklamen. Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV: I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame (Norsk Tipping 136 millioner).

– Folk er luta lei den økende markedsføringen for pengespill, sier Lill-Tove Bergmo, leder av Spillavhengighet Norge.

Vil skape folkeopprør

Organisasjonen håper at politianmeldelser skal være starten på et folkeopprør mot spillreklame.

– Spillavhengighet Norge ser at det daglig vises reklame i medier som retter seg til forbrukeren fra både norske og utenlandske spillselskaper. Etter vår oppfatning er store deler av denne markedsføringen forbudt i tråd med norsk lov, sier Bergmo.

Hun sier at svært mange tar kontakt og forteller at de er bekymret for påvirkningen denne type markedsføring fører med seg. Spillavhengighet Norge ønsker å la påtalemyndigheten ta stilling til lovligheten av slik markedsføring, og målet med en politianmeldelse vil være å få en klar definisjon på hva som er lov og ikke lov.

Et enstemmig landsmøte i Spillavhengighet Norge vedtok at de vil jobbe for å forby all markedsføring av spill i Norge, på lik linje med forbudet mot å markedsføre alkohol og tobakk.

– Vi ønsker å få folket med på et opprør. Blant annet vil det bli opprettet sider på sosiale medier som skal spre budskapet om at nå er det nok pengespillreklame i norske medier, sier Bergmo.

Enerettsmodellen Regjeringen la før jul frem stortingsmeldingen om spill. Det ble slått fast at enerettsmodellen med monopol til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er den beste måten å drive ansvarlig spillvirksomhet på.

Hensynet til ansvarlighet og de spillavhengige trekkes frem, sammen med at modellen gir stabile og forutsigbare inntekter til frivilligheten.

Meldingen slår fast at dagens regulerte marked må evne å kanalisere spillere bort fra de uregulerte spillaktørene over på spill som ligger innenfor enerettsmodellen.

Regjeringen vil styrke kontrollmekanismene hos Lotteritilsynet, styrke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å kunne stanse eller begrense reklame for spill fra utlandet.

Departementets svar

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet er klar på at markedsføringen av utenlandske spillselskaper er et problem.

– Det øker trykket mot dem som sliter med spillavhengighet. Omgåelsen av det norske forbudet mot spillreklame fra utenlandske selskaper er et problem som vi har utredet på flere områder, sier Fredriksen.

– I Norge reklameres det ikke for alkohol eller tobakk, heller ikke fra kanaler som sender fra utlandet. Hvorfor er det så vanskelig å få dette til også når det gjelder spillreklame?

– Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo et stort paradoks. Spørsmålet bør egentlig stilles til TV-kanalene, som i dag aksepterer forbudet mot alkohol- og tobakksreklame, men ikke når det gjelder de uregulerte spillselskapene. Så er det nok slik at dersom dette hadde dreid seg om alkohol eller tobakk, ville det blitt mer fortgang i saken, sier statssekretæren.

– Hva gjøres konkret for å stanse ulovlig spillreklame?

– For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen. Og så tror vi at det viktigste er å få på plass internasjonale regler som sier at det er regelverket i mottakerlandet som gjelder. Det vil si at man ikke kan sende spillreklame for utenlandske selskaper på norske kanaler via for eksempel Storbritannia og Nederland. Dessuten ønsker vi å skjerpe betalingsforbudet, blant annet at det kommer et «pop up-vindu» som forteller at man er inne på et selskap som ikke er godkjent i Norge.

– Er det mulig å stanse den utenlandske spillreklamen?

– Vanskelig å si, for nettet er internasjonalt og dette er vanskelig å stanse. Men enerettsmodellen i Norge er godt begrunnet, og det beste er å få kanalisert inn så mange som mulig til godkjente kanaler, sier statssekretæren.

Vakte oppsikt

Spillavhengighet Norge er overhodet ikke fornøyd med svarene og det som står i stortingsmeldingen om spill.

– Grepene som myndighetene tar, fungerer ikke. De får ikke bukt med de utenlandske spillselskapene, og samtidig vil de nå utvide mulighetene for de regulerte aktørene. Da blir trykket mot de spillavhengige bare enda større, sier Lill-Tove Bergmo.

Det vakte oppsikt da Spillavhengighet Norge ga beskjed om at de ikke lenger kan gi sin støtte til enerettsmodellen.

– I utgangspunktet er enerettsmodellen den beste. Men spillmeldingen er altfor dårlig. Så lenge man ikke gjør noe med de uregulerte aktørene, kommer man ingen vei. Det er dårlig nytt for de spillavhengige, de som er i faresonen og alle de pårørende, sier Bergmo.

Hun presiserer at målet ikke er å fjerne alle pengespill.

– Pengespillene blir vi ikke kvitt. Men det hadde hatt en utrolig forebyggende effekt dersom man fjernet reklamen, sier Bergmo.