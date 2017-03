Krisemøte i Idrettsstyret: Fikk åtte forskjellige spørsmål og svarte akkurat det samme på syv av dem

GARDERMOEN: Det var overhodet ingen vilje til å fortelle om hva Idrettsstyret hadde diskutert på et nytt styremøte bare en uke etter forrige styremøte. Møtet var ekstraordinært.

Mange spørsmål samme svar

Da Tom Tvedt ankom Scandic-hotellet på Gardermoen var det ingen stor vilje til å fortelle mediene om hva som hadde foregått i de syv timene som Idrettsstyret hadde vært samlet på et hemmelig sted i nærheten av Gardermoen.

– Vi har hatt et internt møte og det er konfidensialitet i det. Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndtere dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen. Det er ingen endringer i NIFs ledelse.

– Har enkelte stillinger vært oppe til diskusjon?

– Som sagt er dette interne saker som vi har diskutert og konfidensialitet er viktig. Og jeg håper at dere har respekt for at jeg ikke har flere kommentarer.

– Sette opp mot åpenhetsdebatten, er ikke dette stikk i strid med det dere flagger?

– Som sagt vi har hatt interne saker, og da er det viktig med konfidensialitet. Og jeg håper at dere har forståelse det.

– Det må ha vært vanskelige saker når dere har brukt syv timer på dette bare en uke etter forrige styremøte?

– Som sagt så har hatt denne saken diskutert internt, og det er konfidensialitet i dette. Det er viktig for styret å ivareta de ansatte og organisasjonen på en god måte. Og som sagt vi har jobbet med dette i dag, og det har vært vårt utgangspunkt.

– Hva var årsaken til at dere avholdt et nytt styremøte bare en uke etter det forrige?

– Ja, igjen var dette en intern diskusjon, og det er konfidensialitet rundt dette.

– Hvis vi kaller det et krisemøte, hva sier du da?

– Som sagt vi har da vært gjennom dette møtet i dag, og det er konfidensialitet i det. Det er viktig for styret og ivareta organisasjonen og de ansatte på en god måte.

– Har stillingen til generalsekretær Inge Andersen blitt vurdert?

– Vi har hatt et internt møte. Dette er konfidensielt. Jeg håper dere har respekt for det.

– Er Inge Andersen fortsatt generalsekretær?

– Ja.

– Har hans stilling vært diskutert?

På dette spørsmålet gjentok idrettspresident Tom Tvedt nok en gang det samme innlærte svaret om konfidensialitet. Det var syvende gang i løpet av de tre minuttene han var villig til å bruke på mediene.

Deretter forsvant han inn på møte for kretsledere og særforbundsledere i NIF som var samlet på hotellet for blant annet å evaluere den norske innsatsen i OL og Paralympics i Rio.

På hemmelig sted

Det var etter et nesten syv timers langt møte i Idrettsstyret at idrettspresident Tom Tvedt snakket med mediene. Idrettsstyremøtet ble holdt på hemmelig sted, og det var såpass hemmelig at forbundets relativt nyansatte kommunikasjonssjef Nils Røine påsto at han ikke visste hvor styrets medlemmer hadde samlet seg.

Da de til slutt ankom Scandic Oslo Airport Hotel ved 17.30-tiden hadde allerede det planlagte møtet med krets- og særforbundsledere begynt på Scandic-hotellet. Dette møtet skulle også idrettsstyrets medlemmer ha deltatt på. De kom en drøy time forsinket.