Idrettsungdommer boikotter landsmøte etter 18-årsgrense

idrettspolitikk

MOLDE: I forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar har ungdomsutvalgene i Oppland og Hedmark idrettskrets med støtte fra Norsk Tipping invitert til landsmøte for alle landets ungdomsutvalg 5.–7. januar.

Dette er første gang det blir arrangert et slikt møte mellom utvalgene i de ulike idrettskretsene i Norge.

Les også: Måtte slutte etter over 20 år i klubben

Da ungdomsutvalget i Møre og Romsdal idrettskrets mottok invitasjon, reagerte de imidlertid sterkt. På arrangementet er det nemlig satt en aldersgrense på 18 år, til tross for at flere av ungdomsutvalgene i Norge har medlemmer under 18 år.

Boikott

På ungdomsutvalgets møte for et par uker siden ble det enstemmig vedtatt at de ikke aksepterer at flere av deres medlemmer skal bli ekskludert på grunn av for «lav» alder, og utvalget kommer derfor til å boikotte arrangementet i januar.

– Ungdomsutvalget var enig om å boikotte et arrangement som ekskluderte de som etter NIFs egen definisjon er ungdom. Styret støttet ungdomsutvalget i dette og støttet også ungdomsutvalget i å sende et brev til idrettsstyret og idrettspresidenten. Idrettspresidenten og idrettsstyret har ikke svart, sier leder i Møre og Romsdal idrettskrets ungdomsutvalg Ørjan Dimmestøl.

– Jeg syns i utgangspunktet at landsmøtet er et strålende initiativ. Det er bare synd at dette ødelegger et arrangement som kunne blitt veldig bra, fortsetter han.

Aksepterer ikke aldersgrensen

I et åpent brev til blant andre idrettspresident Tom Tvedt og idrettsstyret har utvalget skrevet følgende:

«For oss er det vanskelig å akseptere at det er satt en aldersgrense på 18 år. Det er tidligere benektet at alkohol er en av årsakene, men vi ser at vorspiel og nachspiel er programført. To sosiale sammenkomster som er sterkt forbundet med alkohol. Arrangørene valgte etter første protest å begrunne med at Norsk Tipping satt aldersgrensen.»

Arrangøren skriver følgende begrunnelse om aldersgrensen på sine nettsider:

«Ved å åpne for personer under 18 legger det stor belastning på prosjektledelsen og styringsgruppen, samt idrettskretsenes sikkerhetsramme. Det stilles større krav til sikkerhet, ivaretagelse av deltagerne og et mye større ansvar, som ungdomsutvalgene ikke er klare for å ta i et prøveprosjekt som dette. Vi ønsker heller ikke å gå i næringen på andre ungdomsarrangementer.»

Vorspiel og nachspiel

På samme nettside er det også satt opp både vorspiel og nachspiel på det offisielle programmet, men ifølge arrangøren skal det ikke være på grunn av alkoholservering at aldersgrensen er satt til 18.

Les også: Disse storklubbene kan MFK-juniorene møte

– Det har med sikkerhet og ansvarlighet å gjøre. Vi har ikke så mye ressurser, og dette temaet er noe som er blitt diskutert. Vi kunne ønske vi kunne ha med flere, men dette er ene og alene av sikkerhetsmessige årsaker. I det øyeblikket man har med noen under 18 år, så blir det et helt annet ansvar. Servering av alkohol er overhodet ikke et tema for samling, og helt underordnet, sier Tina Thorsen som er organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets.

– Det er fryktelig synd at de ikke ønsker å delta, men jeg respekter valget de har tatt, sier hun om ungdomsutvalget i Møre og Romsdal.

– Vil det være alkoholservering på arrangementet?

– Jeg vet ikke hva som er planlagt, ettersom programmet ikke er helt spikret. Men det er ikke alkoholservering på det vi har planlagt internt.

– Det står på programmet at dere skal ha vorspiel og nachspiel. Vil det være alkoholservering der?

– Det er uansett ikke derfor vi ikke kan ha med personer under 18 år. Vi kunne skilt arrangementet i to deler, dersom vi skulle hatt med de yngre, sier hun og presiserer:

– Når det gjelder «nachspiel» er dette et arrangement som Norsk Tipping er ansvarlig for. Ungdommene er bedt dit, og kommer til å delta på det. Når det gjelder «vorspiel» er det et arrangement med middag, hygge og sosiale aktiviteter – uten servering av alkohol.