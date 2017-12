Idrettsstyrets to dager med workshop kostet over 300.000 kroner

idrettspolitikk

ULLEVAAL STADION: 2016 var året hvor Idrettsforbundet virkelig stod i stormen. På våren skrev VG en rekke kritiske saker om dyre middager, konsulentbruk i millionklassen og kronene som ble brukt på et OL Norge aldri fikk. Debatten raste. Sensommeren kom, og Norge dro hjem fra OL i Rio med kun fire bronsemedaljer. Vondt ble til verre.

I oktober samlet derfor idrettsstyret seg for to dager med teambuilding og workshop. Den samlede regningen kom på godt over 300.000 kroner.

– Har ikke vært enkelt

Det kommer frem i kvitteringer som tirsdag og onsdag ble lagt frem for pressen. Workshopen fant sted på Smakfulle Rom Konferansegård den 27. og 28. oktober i fjor.

Datoen for samlingen med idrettsstyret var satt til rett etter at den såkalte Bernander-rapporten ble lagt frem. Denne rapporten slo blant annet fast at idretten måtte bli mer åpen og anbefalte samtidig at reiseregninger skulle bli åpent tilgjengelig for allmennheten.

Bernander-rapporten sørget således for at Norge skulle få se de utallige regningene på mat og alkohol betalt av Norges Idrettsforbund. Enkelte styremedlemer var ikke enige i den konklusjonen.

Dette kom altså på toppen av de andre utfordringene styret hadde stått i gjennom året.

– Dette idrettsstyret trådte i kraft i 2015. Vi har et sted mellom fem og syv styremøter i året. Dere kan forestille dere hva dette styret har vært gjennom. Det har vært tøffe tak. Det har ikke vært enkelt. Det har vært viktig for styret å klare å kalibrere seg på denne veien, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Til stede var de 14 idrettsstyremedlemene.

Måtte forene seg

Den desidert største posten til dette møtet, er en konsulentfaktura fra Thorleif Thorleifsson på 262.500 kroner.

I fakturaen har han blant annet spesifisert formøter med president Tom Tvedt, planlegging av samtaler, intervjuer med idrettsstyremedlemene, samt planlegging og gjennomføring av workshopen.

– Idrettsstyret skulle ha et strategisk møte. Da valgte man å be han (Thorleifsson) om å gjøre det. Han brukte tid på å intervjue alle styremedlemene i forkant. Så kjørte han den workshopen med dem i to dager, sier kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine.

Blant annet skal styremedlemene ha diskutert hvordan åpenhetsdebatten skulle gå videre. Grunnen til at det ble så dyrt, var blant annet for å gjøre en grundig jobb med å samle et styre i en uenighet.

– Det var snakk om å ha en god workshop om styrets videre arbeid og hvordan man skulle samarbeide fremover. Man måtte forene seg om dette med åpenhet, sier Røine.

Elleve flasker vin

Selve hotellregningen inkluderer én overnatting på alle deltagerne, én middag og ellers mat og drikke i løpet av de to dagene. Denne regningen er på rett i underkant av 50.000 kroner.

Der kommer det frem at de 14 styremedlemene har spist middag og drukket vin. Elleve flasker vin, for å være helt nøyaktig.

– Den samlingen var en strategisamling som de fleste styrer har. Vi har ikke julebord eller juleavslutning. Vi har gått ned på det meste av representasjon. På det møtet fikk vi mat i to dager. Og vi hadde vin til de som ville ha det. Det var en samling som var viktig for styret, sier Tom Tvedt til pressen.

– Er du komfortabel med vinregningen fra dette møtet? spør Dagbladets journalist.

Tom Tvedt begynner med å forklare at han er uenig med noe av pressens dekning av gamle alkoholkvitteringer. Før han sier at dette var en viktig teambuilding for idrettsstyret.

– Samlingen var for å bygge lag. Og for å få bedre samhold i styret.

– Føler du at det samholdet har vært bra hele veien? spør VGs journalist.

– Ja, til de grader. Jeg skulle likt å se de styrene som har vært utsatt for det vi har vært utsatt for og håndtere det på den måten idrettsstyret har gjort, sier Tvedt.

– Var det vel anvendte penger?

– Det var viktig for styret å ha den samlingen. Vi kommer til å ha styresamlinger fortsatt.