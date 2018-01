Idrettsforbundets krisemøte: Tom Tvedt blir sittende

idrettspolitikk

GARDERMOEN: Onsdag møttes det som er av norske idrettsledere på Radisson Blu Gardermoen. Krisemøte, har det blitt omtalt som i mediene.

Infomøte, kalte Norges idrettsforbund det.

Uansett hva det var, skulle pengebruk og svekket tillit diskuteres. Rett før jul undersøkte vi i Aftenposten hvor mange idrettskretser som ønsket et nytt valg av idrettsstyre.

Åtte kretser svarte at de ønsket mer informasjon før de svarte. Det var akkurat det de skulle få onsdag.

– Det er helt klart at kritikken er berettiget. Når vi ser dimensjonen på dette, så har vi stor forståelse for kritikken, sier Tom Tvedt.

Dette la NIF frem

Det er ingen tvil om at Norges idrettsforbund har brukt mye penger på både nødvendige og unødvendige ting. Selv erkjente de det i en intern e-post rett før jul.

Til idrettskretsene og særforbundene sendte de nemlig ut et brev datert den 22. desember:

– Alle vi i Idrettsstyret beklager den situasjonen norsk idrett er satt i ved den pengebruk og til tider mangel på godt skjønn som er blitt avdekket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Totaliteten av de kritikkverdige forhold som nå har kommet frem er alvorlig, og har bidratt til å svekke omdømmet til norsk idrett og tilliten til idrettens ledelse.

Samtidig kan muligens også noe av pengebruken forklares, noe også NIF i dag gjorde. De startet dagen med det å bruke nesten ti timer på å legge frem sine synspunkter og meninger:

For eksempel koster det penger å tjene penger. Man kan selvsagt argumentere for at middager, møter og bevertning av samarbeidspartnere er naturlig for å sikre at samarbeidspartnerne blir med videre. Samtidig må det ikke gå på bekostning av en sunn og fornuftig kultur, noe altså idrettsstyret har erkjent at det har gjort.

Det er også slik at NIF har fått tildelt øremerkede penger til administrasjonen. Disse pengene, som altså i for stor grad er brukt på unødvendige utgifter som for eksempel dyre vinflasker, var allerede tildelt administrasjonen.

Den forrige kulturministeren tildelte derfor mindre penger til administrasjonen i NIF, men mer penger lenger nedover i systemet. Det har ført til at NIF har kuttet 22 stillinger, innført nye retningslinjer for alkohol og nå gjør et arbeid for å effektivisere organisasjonen.

Flere er kritiske

Aftenposten fikk ikke være til stede på infomøtet onsdag kveld, men snakket med flere som var inne i salen i underetasjen på hotellet på Gardermoen.

Først etter et par timer ble det for alvor åpnet for spørsmål fra idrettskretsene og særforbundene.

– Organisasjonen har bedt om å få informasjon. Det er det møtet vi har hatt i dag. Tilbakemeldingen er tydelig. Vi får kritikk for måten dette er blitt håndtert på. Det tar vi til oss og det er vi enige i, sier Tom Tvedt.

En del særforbund og idrettskretser tok ordet. Noen kretser ønsker fortsatt et ekstraordinært ting, men det er ikke nødvendigvis nok til at man kan kreve et slikt ting, til tross for at flere forbund og idrettskretser erklærte tydelig mistillit til det sittende styret.

Flere av de Aftenposten har snakket med har uttrykket denne mistilliten, men så er spørsmålet om det er mange nok som ønsker et ekstraordinært ting. I faktaboksen kan du lese hva som kreves for at det skal bli et slikt ting.

§ 3–6. Ekstraordinært idrettsting: (1) Ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel etter: a) Vedtak av Idrettstinget

b) Enstemmig vedtak av Idrettsstyret

c) Krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter på forrige ting

d) Krav fra minst 2/3 av særforbundene (2) Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

– Slik jeg talte, med forbehold om at jeg har talt feil, så var det åtte som sa de hadde mistillit til styret. Det var syv som hadde tillit, mens resten var usikre. Et par av forbundene oppfordret idrettsstyret å avgjøre om de ville kalle inn til et ekstraordinært ting med de innspillene som hadde kommet her, sier leder i Troms idrettskrets, Knut Bjørklund til Aftenposten.

Han har lenge vært kritisk til idrettsstyret. Blant annet startet han før jul et opprop for å kreve ekstraordinært idrettsting. Det oppropet står fortsatt, understreker han.

Dagen på Gardermoen viste at det er flere som kritiske.

– Det er murring. Det har vært det på grasrotnivå. Det som har kommet frem, er at man har tatt tak i en del av tingene som har skapt uro. Det er blitt forklart og vi har fått svar på mye. Vi er til dels fornøyd med svarene, så er det også noen ting man kunne ønske seg tydeligere. For eksempel en tydelig unnskyldning på det man har gjort. Men det er jo også sett i etterpåklokskapens lys, sier president i skøyteforbundet, Mona Adolfsen.

Tom Tvedt bekrefter at de ikke ønsker å innkalle til et slikt ting.

– Vi registrerte at flertallet av dem som tok ordet ikke ønsker et ekstraordinært ting, sier Tom Tvedt.