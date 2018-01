IOC utsetter OL-frist for Nord-Korea

idrettspolitikk

Den internasjonale olympiske komité (IOC) forlenger fristen for nordkoreansk deltakelse under OL i Pyeongchang.

– Vi vil være så fleksible som vi kan, sa en talsmann for IOC til nyhetsbyrået AFP om at Nord-Korea skal få sende utøvere til lekene i Sør-Korea.

Tirsdag skal representanter for Sør-Korea og Nord-Korea møtes til samtaler ved IOC-hovedkvarteret i Lausanne, der blant annet nordkoreansk deltakelse under OL står på programmet.

Det blir første gang på over to år at utsendinger fra Nord- og Sør-Korea setter seg til forhandlingsbordet.

– Vi ser fram at det skal være møter mellom myndighetene i Nord-Korea og Sør-Korea, heter det en uttalelse fra IOC.

– IOC har hatt gående diskusjoner med begge partene i lengre tid. Ved å gjøre dette har vi kunnet holde døren åpen og utvide påmeldingsfristen, og ved å tilby nordkoreanske utøvere støtte under de pågående kvalifiseringsrundene. Dette samtidig med å alltid respektere FNs sanksjoner, heter det videre.

Senere i uken skal IOC-president Thomas Bach diskutere mulig nordkoreansk OL-deltakelse med Nord-Koreas IOC-medlem Chang Ung. Chang uttalte seg i helgen positivt om utsiktene til å ha nordkoreanere på deltakerlisten i OL.

I starten av januar ble det kjent at Sør-Korea ønsket å diskutere saken og at samtalene skulle holdes på «høyt nivå». Dermed fulgte Sør-Korea opp Nord-Koreas leder Kim Jong-uns nyttårstale der han ønsket et fredfylt OL i nabolandet.