Helleland håper NIF finner en ny generalsekretær som står for mer åpenhet

Kulturministeren er opptatt i en middag når Aftenposten tar kontakt mandag kveld om Inge Andersens avgang, men henviser til intervjuet hun har gjort med NRK.

Der er hun klar på at hun ønsker at Inge Andersens etterfølger som generalsekretær i Norges idrettsforbund, er en som står for åpenhet i idretten.

– Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.

Hun har vært en av kritikerne til åpenheten i NIF, som lenge har vært i medienes søkelys. Overfor statskanalen sier hun at hun fortsatt opplever organisasjonen som til dels lukket, og at hun vil fortsette å stille krav på områder hun synes de ikke leverer på.

– Jeg er opptatt av at de skal vise at de er åpne, at de viser at de er lydhør. At de tar de sterke signalene som kommer fra hele Idretts-Norge. Det er mange som har bedt om innsyn både i regnskap og hvordan ting har vært i Norges idrettsforbund, sier Helleland.

– Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg mener fortsatt at Tom Tvedt, som idrettspresident og øverste ansvarlig i norsk idrett, er nødt til å gi oss innsyn.