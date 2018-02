Heiberg dropper OL for første gang på 26 år: – Jeg vil ikke utfordre skjebnen

idrettspolitikk

PYEONGCHANG: – Det er rart og vemodig, men jeg valgte å høre på legene og kona mi, sier han på telefon.

Tirsdag kveld skulle det mangeårige IOC-medlemmet holde foredrag om OL på et Rotary-møte i Oslo. Det er det nærmeste han kommer De olympiske leker i denne omgang.

Selv om han har gitt seg som vanlig IOC-medlem, er han æresmedlem. Derfor var han invitert til Pyeongchang, og Heiberg innrømmer at det har vært et vanskelig valg å takke nei.

– Jeg tok avgjørelsen bare for to dager sider. Jeg har tenkt frem og tilbake. Men av hensyn til helsen min, fant jeg ut at det var lurest å bli hjemme. Jeg vil ikke utfordre skjebnen.

Må være forsiktig

Heiberg, som fikk påvist en kreftsykdom for mange år siden, bør helst holde seg borte fra store menneskemengder, for ikke å pådra seg noe. Helsen er naturlig nok svekket etter mange år med behandling. Han kan lett få lungebetennelse, som ikke er bra.

Nå er det for øvrig et virus som har smittet flere i OL-leiren.

– Jeg har ikke sagt så mye om den avgjørelsen om å bli hjemme fordi jeg var redd folk skulle tolke det som om jeg er hjemme på grunn av sikkerheten. Det er det ikke, sier veteranen som også i sin tid var inne i Nord-Korea for å snakke om sikkerhet med naboen til arrangørlandet.

– For fire år siden opplevde du storm etter en uttalelse om at IOC ikke tillot armbind. De norske langrennskvinnene gikk med det på grunn av dødsfallet til Astrid Uhrenholdt Jacobsens bror. Hva tenker du nå om det som skjedde i Russland?

– Det var en spesiell situasjon i Sotsji-OL. Jeg har lagt det bak meg, og tenker ikke på det nå. Jeg ser meg aldri tilbake, sier Heiberg, som etter det som skjedde fikk snakket ut med langrennsløperen.

Heier på alle norske med medaljesjanser

Heiberg har alltid i egenskap av IOC-medlem, fått dele ut medaljer på premieseremonien. Det er blitt mange medaljer til de norske OL-deltagere i årenes løp. Nå skal han følge med på det meste via TV.

– Ja, og i alle fall på alle konkurranser der Norge har gode muligheter. Og det er jo mange idretter etter hvert.

– Har du noen favoritter?

– Nei, det prøver jeg å unngå, så ingen skal tro at jeg har noen spesielle relasjoner.

– Hva blir det rareste ved ikke å være i Pyeongchang?

– Det er at jeg ikke får snakke med utøverne, og heller ikke få være med på IOC-sesjonen, sier han.

Der er Norge representert med nytt IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Heiberg har møterett i egenskap av sin nye tittel, æresmedlem.

Heiberg var for øvrig, som mange husker, leder av organisasjonskomiteen i OL på Lillehammer i 1994. Det var på den måten han ble trukket inn i OL-systemet. Debuten fant sted under OL i Albertville to år tidligere.