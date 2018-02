Bekreftet: Legkov frikjennes – beholder OL-medaljen fra Sotsji

idrettspolitikk

MOSKVA/OSLO: Etter at man har bevist hvordan Russland drev med organisert doping under OL i Sotsji i 2014, er en rekke russiske utøvere blitt utestengt fra OL.

I ettertid er også hele det russiske idrettsforbundet blitt utestengt. Men en rekke russiske utøvere er altså blitt utestengt fra OL på livstid, uavhengig av utestengelsen av det russiske forbundet.

42 utøvere har anket utestengelsen til idrettens voldgiftsrett (CAS). 28 anker ble hørt. 11 ble delvis avslått, mens de tre resterende ikke er behandlet.

Resultater fra Sotsji bli gyldige

Det betyr at for eksempel Aleksandr Legkov får tilbake OL-medaljen fra 2014 og også får delta i OL i fremtiden.

– I de 28 sakene vi undersøkte, fant vi ikke nok bevis på at antidopingreglementet er brutt av utøverne. Av respekt for de 28 utøverne er anken tatt til følge. Sanksjonene er annulert og deres individuelle resultater fra OL i Sotsji blir igjen gyldige, står det i pressemeldingen fra CAS.

Det betyr for eksempel at Martin Johnsrud Sundby, som kom på fjerdeplass under femmila i OL i Sotsji, ikke får OL-medaljen sin likevel. I utgangspunktet var altså Legkov disket, men etter dagens dom får han tilbake gullet fra lekene for fire år siden.

Dette gjelder i tillegg til Legkov også langrennsløpere som Evgeniy Belov, Maxim Vylegzhanin, Alexey Petukhov, Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh. Også skøyteløperen Ivan Skobrev, som tidligere har innrømmet at noe er rart i Russland, får tilbake resultatene sine fra Sotsji.

Her er listen over utøvere Dmitry Trunenkov (bob)

Aleksei Negodailo (bob)

Olga Stulneva (bob)

Liudmila Udobkina (bob)

Aleksander Tretiakov (skeleton)

Sergei Chudinov (skeleton)

Elena Nikitina (skeleton)

Olga Potylitsyna (skeleton)

Maria Orlova (skeleton)

Alexander Legkov (langrenn)

Evgeniy Belov (langrenn)

Maxim Vylegzhanin (langrenn)

Alexey Petukhov (langrenn)

Nikita Kryukov (langrenn)

Alexander Bessmertnykh (langrenn)

Evgenia Shapovalova (langrenn)

Natalia Matveeva (langrenn)

Olga Fatkulina (skøyter)

Alexander Rumyantsev (skøyter)

Ivan Skobrev (skøyter)

Artem Kuznetcov (skøyter)

Tatyana Ivanova (aking)

Albert Demchenko (aking)

Ekaterina Lebedeva (ishockey)

Ekaterina Pashkevich (ishockey)

Tatiana Burina (ishockey)

Anna Shchukina (ishockey)

Ekaterina Smolentseva (ishockey) * Disse utøverne får beholde resultatene sine fra OL i Sotsji i 2014. Det er foreløpig ikke formelt klart om de får delta i OL i Pyeongchang.

Utøvere som fikk delvis medhold i anken: Aleksandr Zubkov (bob)

Alexey Voevoda (bob)

Alexander Kasyanov (bob)

Aleksei Pushkarev (bob)

Ilvir Khuzin (bob)

Julia Ivanova (langrenn)

Yulia Chekaleva (langrenn)

Anastasia Dotsenko (langrenn)

Galina Skiba (ishockey)

Anna Shibanova (ishockey)

Inna Dyubanok (ishockey) ** Disse utøverne mister OL-resultatene, herunder eventuelle medaljer, fra OL i Sotsji i 2014. De får dessuten ikke delta i OL i Pyeongchang, men livstidsutestengelsene av utøverne oppheves.

Det er altså slik at CAS kun har sett på ankene til enkeltutøvere. Det russiske forbundet er fortsatt utestengt fra lekene som begynner 8. februar.

– CAS sin oppgave er ikke å finne ut om det har foregått manipulering av dopingprøvene fra laboratoriet i Sotsji. Vi har sett på bevisene knyttet til de 39 utøverne, skriver CAS i pressemeldingen.

De resterende elleve er utestengt fra det kommende OL, men ikke utestengt på livstid, slik den opprinnelige avgjørelsen til IOC sa.

Russerne jubler

– Rettferdigheten har seiret, sier den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov etter at dommen fra CAS er klar.

Russerne har hele tiden hevdet at bevisene var for svake, og at IOC la til grunn en kollektiv avstraffelse som ikke holdt rettslig mål.

– Vi er glade for at retten har renvasket våre utøvere og gitt dem tilbake deres medaljer, sa lederen for den russiske olympiske komité.

Krever å få være med i OL

Av om lag 500 utøvere som Russland ville sende til OL i Pyeongchang, er det bare 169 som har fått ja fra IOC.

Nå krever russerne at utøverne som ble frifunnet også skal få være med til lekene, til tross for at fristen for å melde på på utøvere til OL gikk ut på søndag.

– Vi forventer at IOC aksepterer avgjørelsen til CAS og uten betingelser gir utøverne en rett til å delta i de kommende olympiske lekene, sa Kolobkov.

Alle russiske utøvere må få en spesiell invitasjon fra IOC for å delta i OL 2018. Disse utøverne har altså ikke fått en slik invitasjon.

– Selvfølgelig er jeg glad, men jeg er veldig lei alt dette, sa den russiske skøyteløperen Artjom Kuznetsov til russiske MatchTV.

For kort tid til OL?

For mange av utøverne er det likevel trolig altfor sent å omstille seg for å reise til Sør-Korea på så kort varsel.

De færreste av russerne forventet at det ville hjelpe å klage på avgjørelsene.

– Jeg har fortsatt å trene som planlagt, sa Kuznetsov.

I går tok president Vladimir Putin avskjed med den russiske OL-troppen. Den russiske presidenten overrasket ved å be om unnskyldning for «angrepene og press utenfra».

– Jeg ber om unnskyldning for at vi ikke har klart å beskytte dere mot dette, sa Putin.