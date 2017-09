BEKREFTET: Kristin Kloster Aasen blir Heibergs arvtager i IOC

idrettspolitikk

Under et møte i Lima, Peru fredag ble Kristin Kloster Aasen valgt inn som nytt medlem i den internasjonale olympiske komité (IOC). Det bekrefter Norges idrettsforbund i en pressemelding. Idrettspresident Tom Tvedt kaller det «en ny milepæl for norsk idrett».

Tidligere hadde både nominasjonskomiteen og styret i IOC innstilt den norske 56-åringen. Først i dag kom bekreftelsen.

Kloster Aasen ble valgt inn med 62 mot 13 stemmer. Det var forventet at avstemningen ville ende i Kloster Aasens fordel, men hun forteller likevel at hun var nervøs i forkant.

– Store utfordringer

Kloster Aasen kommer inn i en kritisert organisasjon. Blant annet fikk IOC mye kritikk da de lot Russland delta i sommer-OL i fjor

I pressemeldingen sier idrettspresident Tom Tvedt at han håper Kloster Aasen kan bidra til en positiv retning i IOC.

– Hvilke tanker gjør du deg om imaget og ryktet til IOC?

– Idretten har store utfordringer globalt. IOC er en aktør som forvalter sin del av ansvaret for helheten. Man må være veldig bestemt på å gjøre ting riktig, og i riktig rekkefølge. Det må være et saklig innhold i alt man foretar seg. Vi må bygge stein på stein. Jeg har gått inn i dette fordi jeg har veldig mye til overs for den olympiske bevegelsen.

– Tom Tvedt sier han håper du kan bidra til å utvikle IOC i en positiv retning. Hvilken retning ønsker du at IOC skal ta?

– Jeg har vært medlem i et kvarter. Det blir ikke naturlig å svare på det nå. Men jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet. Jeg ser frem til å bli medlem i en eller flere kommisjoner som har et spesielt mandat. Jeg gleder meg til å få tildelt arbeidsoppgaver og komme i gang.

– En viktig problemstilling i internasjonal idrett nå, som også mange nordmenn bryr seg om, er hvorvidt Russland bør få delta i neste vinter-OL. Hvor står du i den saken?

– Der jeg står i den saken, er at IOC har to rapporter som kommer i løpet av høsten angående dopingsakene i Russland. Jeg ser veldig frem til de to rapportene, og at IOC samler seg om en løsning. Den prosessen er ikke ferdig. Det var en liten gjennomgang i dag om hvor langt de har kommet. Det er krevende arbeid.

– Hva synes du om at Russland fikk delta i sommer-OL i fjor?

– Jeg respekterer de avgjørelsene myndighetene som skal ta de avgjørelsene tar. Jeg er opptatt av at det skal være faktabasert, og at man både tenker på det lille bildet og det store bildet, sånn at man til slutt kommer frem til kloke beslutninger.

Under 20 prosent kvinner

Kvinner er i klart undertall i IOC. Under 20 prosent av IOC-medlemmene er kvinner. Norge er ett av rundt 70 land som har et medlem i IOC, som har en maksimumsgrense på 115 medlemmer totalt.

Kloster Aasen tar over etter Gerhard Heiberg, som har vært IOC medlem siden 1994. Heiberg fikk fredag stående applaus da han ble valgt inn som æresmedlem i IOC.

Heiberg foreslo selv Kloster Aasen som sin arvtager allerede i fjor.

– Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn. Så klarte vi ti prosent, og nå snart de tidobbelte. Målet er 50 prosent. Vi er enige om at vi må ha en større kvinneandel. Hvis man har fulgt med på utnevnelsene de siste årene, ser man at halvparten av dem som er valgt, er kvinner. Det er derfor jeg ønsket så inderlig en kvinne fra Norge, sa Heiberg i et Aftenposten-intervju nylig.

I det intervjuet snakker Heiberg også om korrupsjonen i IOC, og de «forsiktige» tilbudene han har fått. Les hele intervjuet her.

