Én pågrepet etter Dortmund-eksplosjoner

Onsdag ettermiddag bekreftes det at én person er pågrepet for angrepet, mens ytterligere én person er mistenkt. Personen som er pågrepet kobles til radikal islamisme, men politiet slår ikke fast hva motivet for angrepet er.

Det opplyste den tyske påtalemyndigheten på en pressekonferanse.

– To mistenkte personer er identifisert. Leilighetene deres er gjennomsøkt, og inntil videre er én person pågrepet, sier pressetalsperson Frauke Köhler.

To personer ble skadet da spillerbussen til Borussia Dortmund ble angrepet på vei til Champions League-kvartfinalen mot Monaco i går kveld. Tre eksplosjoner gikk av utenfor bussen.

Metallbiter i sprengstoffet

Den tyske påtalemyndighet har tatt over etterforskningen, siden de mistenker at det er en terrorhandling. Koehler sier også at sprengstoffet inneholdt metallbiter, og mener at angrepet kunne fått mye verre utfall. Ifølge VG skal sprengstoffet har vært så kraftig at det kunne gjøre ødeleggelser innenfor en radius på 100 meter.

– En av disse metallstiftene traff en nakkestøttene til et av setene i bussen. Det var med andre ord flaks at det ikke endte verre, sa Köhler på pressekonferansen.

Det ble funnet tre brev i forbindelse med hendelsen hvor avsender påtok seg ansvaret for angrepet. Innholdet i dette brevet peker i islamistisk retning.

– Vi har funnet flere brev der noen hevder de sto bak. Ett antyder mulig islamistisk motiv, det andre krever at Tyskland trekker seg ut av Syria, sier Köhler ifølge NRK.

Politiet opplyste onsdag morgen at det ene brevet inneholder henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde, og Tysklands militære innsats i Syria.

«I Allahs navn»

Brevet er ikke signert, og det inneholder ikke noen tegn på at det kan kobles til ekstremistgruppen IS. Samtidig blir gruppen nevnt flere steder, ifølge DPA.

Brevet starter med ordene "I Allahs (Guds) navn, den nådige, den barmhjertige". Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som andre "korsfarer-nasjoner".

Et annet brev ble publisert på internett tirsdag kveld og spredte seg raskt. Ifølge politiet kan dette brevets ordlyd tale for at det stammer fra det antifascistiske miljøet. Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.

Politiet sier at de stiller seg tvilende til sannhetsgehalten rundt det siste brevet.

Hun sier også at politiet arbeider ut fra en teori om at angrepet var «terrormotivert».

Borussia Dortmund-spilleren Marc Bartra var en av to personer som ble skadd av eksplosjonene. Han er operert for et håndleddsbrudd og skal også ha fått fjernet glassplinter fra armen.

Bartra har det etter forholdene bra, opplyser hans far til spanske medier.

Den utsatte kampen spilles i kveld, og onsdag var spillerne tilbake på treningsanlegget for å trene før kampen. Tysk politi var godt synlig under treningen. Det er også ventet forsterket vakthold på arenaen i kveld, og bombehunder undersøkte tribunen onsdag.

Tysk politi har også forsterket vaktholdet til kampen mellom Real Madrid og Bayern München onsdag kveld. Det totalt politimenn som skal være til stede er økt fra 370 til 450 før storkampen. Bussene til de to lagene vil også bli undersøkt av politihunder.

Opprørt Merkel

Saken blir etterforsket som et drapsforsøk, og tirsdag kveld antok politiet at det var snakk om et målrettet angrep mot laget.

Tysklands forbundskansler er opprørt over angrepet på spillerbussen til Borussia Dortmund.

– Kansleren var like opprørt som millioner av andre etter angrepet på BVB-bussen, sier Merkels talsmann Steffen Seibert.

Han sier at Merkel er glad for at konsekvensene ikke ble verre.

Saken oppdateres.