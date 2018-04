Zlatko Tripic herjet da Viking vant stort

fotball

Jåttåvågen: Viking gikk ut med et aggressivt press innledningsvis mot Åsane, men verken presisjonen eller den nødvendige roen var til stede i de avgjørende øyeblikkene.

Det ble litt for oppjaget og stressende over det hjemmelaget foretok seg mot laget de spilte 1–1 mot på Nærbø i oppkjøringen til årets sesong.

Med pappa Erik på tribunen, forsøkte Kristian Thorstvedt seg meg skudd fra 22 meter tidlig i kampen, men med høyrebeinet traff han midt på Åsanes keeper. De fleste andre forsøk tok den tidligere Viking-spilleren Aleksander Solli seg av i midtforsvaret til Åsane.

Måtte ta to gule kort

Etter 19 minutter fikk André Danielsen seg en smell og måtte forlate banen, inn kom Zymer Bytyqi - omtent uten oppvarming - på høyrekanten.

I den perioden av kampen dalte både intensiteten og trykket - ingen av lagene tok et helhjertet eierskap til oppgjøret. Selv innkastene hadde Åsane problemer med å holde på banen.

Åsane satset på overganger og sitt offensive spill rundt Erik Huseklepp og spissen Dennis Antwi. To ganger måtte Viking-spillere, Steffen Ernemann og André Danielsen, ta gule kort den første halvtimen for å stoppe Mons Ivar Mjeldes lag på kontringer.

Zlatko Tripic var i alle fall konstant på farten det meste av 1. omgangen, men 25-åringen fra Lyngdal hadde en tendens til å gå seg litt fast, han så ut som han vil vinne kampen hver gang han har ballen - noe som senere i kampen skulle vise seg å bli gull verdt.

Så kunne Tripic endelig juble

Viking var helt klart det førende laget de første 45 minuttene, de hadde ballen stort sett hele tiden. Men de måtte vente helt til på overtid av 1. omgang før de endelig kunne slippe jubelen løs.

Det var litt tilfeldigheter og klabb og babb mellom Viljar Vevatne og Zlatko Tripic som sørget for at sistnevnte kom seg løs og stupte inn i 16-meteren. Han dro seg nydelig fri til høyre og curlet ballen nydelig rundt Åsanes keeper og i mål til 1–0 for Viking.

Det var også det siste som skjedde, dommeren blåste til pause sekunder etter.

Kampfakta

Viking - Åsane 4–0 (1–0) 1. divisjon fotball, menn Viking stadion, 6059 solgte billetter Mål: 1–0 Zlatko Tripic (45), 2–0 Tommy Høiland (52), 3–0 Claes Kronberg (85), 4–0 Kristian Thorstvedt (88). Sjanser: 6–0 Hjørnespark: 7–1 Dommer: Christian Moen, Løvenstad Gule kort: André Danielsen, Steffen Ernemann, Viking, Martin Ueland, Åsane. Viking: Iven Austbø – Claes Kronberg, Markus Nakkim, Tord Salte, Viljar Vevatne – Julian Ryerson, Steffen Ernemann, Kristian Thorstvedt – André Danielsen (Zymer Bytyqi fra 20), Tommy Høiland (Fredrik Torsteinbø fra 83) og Zlatko Tripic (Stian Michalsen fra 77). Åsane: Borger Thomas – Martin Ueland, Aleksander Solli, Michael Ogungbaro (Kolskogen fra 46)– Sondre Bjørshol (Birkeland fra 75), Tomas Kristoffersen, Jonas Hestetun, Andreas Fantoft, Nikolai Harris (Hammersland fra 65) – Erik Huseklepp – Dennis Antwi.

Kanonstart på 2. omgang

Det var ikke spilt mer enn fem minutter av 2. omgang før Tripic var på farten igjen. En Åsane-spiller hadde bitt seg fast som en flått, men Tripic rev seg løs - og danset ned mot 16-meteren.

Der blåste han forbi Åsanes Ole Martin Kolskogen, men ble revet ned. Dommer Christian Moen dømte helt korrekt straffespark.

Den satte Tommy Høiland kontrollert inn til 2–0. Det var hans tredje seriemål på fire kamper så langt.

Viking fortsatte å kontrollere kampen og kjørte fullstendig over Åsane i perioder, det var rett og slett klasseforskjell på lagene. Bjarne Berntsens mannskap fikk naturlig nok boltre seg i større rom og skapte flere ok muligheter til å øke ledelsen.

Avsluttet med festfotball

Fem minutter før slutt vartet opp med et usedvanlig flott angrep. Claes Kronberg startet angrepet og feide oppover i banne. Det gikk i klikk-klakk før Fredrik Torsteinbø spilte Claes Kronberg fri bak Åsanes forsvar.

Alene med keeper trykket dansken til med alt han hadde i høyrefoten. Ballen suste inn i mål 3–0 før Åsanes keeper Borger Thomas rakk å løfte hendene.

Men det var ikke slutt på underholdningen. Viking slapp seg løs - og to minutter før full tid var det Kristian Thorstvedt som fikk sitt første Viking-mål.

Han fikk ballen inne i 16-meteren, denne gangen med venstrebeinet, og plasserte ballen til høyre for keeper og i mål til 4–0.

Slik endte denne festaftenen på Vikings stadion.