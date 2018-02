Zlatko Tripic er klar for Viking: - Veldig glad for å være her

fotball

JÅTTÅVÅGEN: Zlatko Tripic er klar for Viking. 25-åringen, som trente med klubben tidligere i vinter, har signert en toårskontrakt med Viking.

Den offensive spilleren slutter seg til klubben umiddelbart og trener med klubben torsdag.

Han er også aktuell for spill mot Sandnes Ulf fredag, og blir med Viking til Marbella lørdag.

– Jeg følte meg veldig ønsket her og hadde mange, gode samtaler med Bjarne Berntsen. Viking er en stor klubb som jeg gleder meg veldig til å bli en del av og gjøre det jeg kan for at skal rykke opp igjen. Jeg hadde flere, andre tilbud, men er veldig fornøyd med å være Viking-spiller, sier Tripic til Aftenbladet, like etter at kontrakten var signert.

Han kommer gratis etter at han tidligere i år avsluttet sin kontrakt med Sherif Tiraspol i Moldova.

Onsdag, mens Viking trente i Randaberg Arena, var Tripic på Viking stadion. Der gjennomgikk han den medisinske testen før han senere signerte kontrakten inne på kontoret til Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen i Jåttåvågen.

Har holdt kontakten

Viking-trener Bjarne Berntsen er glad for at overgangen gikk i orden.

– Det var veldig kjekt at en spiller av hans kaliber velger å komme til Viking. Det er vi veldig fornøyde med, sier Berntsen til Aftenbladet.

– Jeg tror vi har gjort noe riktig i en prosess som startet allerede da han ringte like før vi begynte å trene i januar, og ville trene med oss. Det var han hjertelig velkommen til å gjøre. Han var her helt til han reiste til Moldova for å avslutte der. Og vi hadde gode samtaler da også. Og jeg var tydelig på at vi ville ha ham til Viking. Men vi hadde også respekt for at han hadde en annen førsteprioritering enn å spille i 1. divisjon i Norge, fortsetter Berntsen.

Han ble sterkere i troen da det internasjonale overgangsvinduet stengte og han ikke hadde funnet seg en klubb i utlandet. Og visste at det var andreinteressenter i bildet.

– Det var fint å høre at den beste utfordringen for han nå, var å komme hit og bidra til å spille Viking opp igjen. Det har han vært tydelig på, sier Vikings trening.

Motivasjonen

Tripic på sitt beste vil være en klar forsterkning for Viking. Men Berntsen vil ikke legge for mye press på 25-åringen.

Tripic kommer fra Lyngdal, og har tidligere spilt i Molde, Fredrikstad, Start, Greuther Fürth og nå sist Sheriff Tiraspol.

Hvor på banen det skal ryddes plass til nykommeren, vil Berntsen vente litt med å bestemme. For det kan komme nye spillere inn også. Viking tar med seg to prøvespillere fra England til treningsleiren i Marbella.

– Hva tror du ble avgjørende i samtalene mellom dere, for at han endte opp her, Berntsen?

– Det viktigste for meg var den motivasjonen han hadde for å være med og prøve å få Viking opp igjen. Han ser på Viking som en stor klubb som akkurat nå er på nivå to. Det var kjekt for meg å høre. Han vil hjelpe til med å få klubben opp igjen. Og så tror jeg han trivdes godt da han var her på prøvespill, sier Berntsen.