Zlatans lege tror han vet hvorfor superstjernen forlot Manchester United

fotball

Én av fotballsverdens minst sjokkerende overganger ble offentliggjort for kort tid siden.

Zlatan Ibrahimovic har vært ryktet til LA Galaxy i lang lang tid, og nå er det endelig klart.

Svensken har kommet tilbake etter en alvorlig kneskade, og det er legen som opererte Ibrahimovic som kommer med sin teori om hvorfor han valgte å forlate den engelske klubben.

– Jeg tror han bestemte seg etter at United røk ut mot Sevilla i Champions League. De kan ikke ta igjen Manchester City i Premier League heller. Kanskje kan de vinne FA-cupen, men det er ikke så bra som Champions League, sier Freddie Fu til South China Morning Post.

Fu har god kontakt med superstjernen, og sier at grunnen til at den svenske spissen forlot PSG til fordel for Manchester var at han ønsket å vinne titler. Og det var ikke nok med Europa League-seieren i fjor.

Svensken har spilt for Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Inter Milan og Juventus, men har aldri vunnet den aller gjeveste klubbturneringen.

Fu tror at Ibrahimovic kunne fortsatt å prege Premier League til tross for alderen og den alvorlige skaden.

– Han er veldig intelligent, og er en uvanlig fotballspiller. Jeg tror at han kommer til å være fantastisk på banen. Fotball er ikke like stort i USA, men jeg tror Zlatan kommer til å ta det opp på et nytt nivå, som Beckham og andre har gjort det, sier Fu til den kinesiske avisen.