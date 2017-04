Zlatan har scoret 250 mål etter at han fylte 30 år: – Det er så stort det han driver med. Han er i klasse for seg selv.

Det har gått 19 år siden Malmö-gutten Zlatan Ibrahimovic slo igjennom i Sverige. Etter å ha scoret 16 mål på 40 kamper for den svenske klubben, reiste han utenlands til Ajax som 21-åring.

Følg Anderlecht-Manchetser United direkte klokken 21.05

I dag er svensken 35 år og spiller i Manchester United. 14 år etter han inntok den europeiske fotballarenaen er han fortsatt en storscorer, og bøtter inn mål i England. Så langt i sesongen er det bare Romelu Lukaku, Harry Kane og Alexis Sánchez som har scoret flere mål i Premier League.

– Klasse for seg selv

En av norsk fotballs veteraner, Tromsøs Morten Gamst Pedersen, er imponert over hva den svenske legenden får til. Pedersen er født en måned før den høyreiste svensken.

– Det er så stort det han driver med. Han er i klasse for seg selv i den alderen han er i. Han oser av aura og selvtillit, sier Pedersen til Adresseavisen.

Han mener det handler mye om å ta vare på kroppen sin, og trekker fram at han har et godt apparat rundt seg i Manchester som hjelper han med det.

– Det handler også om det mentale. Han vil alltid videre, og det hjelper jo at han har en smule selvtillit også, mener Pedersen.

Han spilte for Blackburn da han spilte i England, men favorittklubben er Manchester United. Han håper at Ibrahimovic signerer en ny kontrakt når den nåværende går ut etter sesongen, og at han fortsetter som fotballspiller lenge.

– Dersom han holder seg skadefri, frisk og rask kan han holde på lenge. Jeg håper i alle fall at han gjør det, han er jo en attraksjon i seg selv for United. Selvfølgelig håper jeg at han blir, sier Tromsø-spilleren.

– Et fysisk fenomen

Tidligere RBK-spiller Micke Dorsin har spilt sammen med Zlatan på det svenske landslaget. Han er imponert over hva den tidligere lagkameraten har klart å prestere de siste årene.

– Alle er vel imponert over hva han har klart. Han er et fysisk fenomen. Han er så stor og så atletisk, sterk og spenstig, så han tar godt vare på kroppen. Og han har skallen, man kommer ikke langt om man ikke har et vinnerhode. Det er det som har tatt han så langt, mener Dorsin.

Han la selv opp halvveis i forrige sesong, etter å ha vært plaget med skader den siste delen av karrièren. Og holder Ibrahimovic seg skadefri, ser Dorsin for seg at han holder ett eller to år til på toppnivå i verden.

– Han må ha det suget, uten det mentale kommer man ingen vei. Man må ha suget til å orke å trene. Når man blir eldre, tenker man at man kanskje må ta det litt mer rolig, men det er jo egentlig tvert om, man må trene mer for å henge med, sier Dorsin.

Han tror også en endring i spillestilen kan være en del av årsaken til at Zlatan fortsatt leverer så godt som han gjør.

– Han har forstått at han må spille litt enklere og bruke lagkameratene mer. Før var han mer individualist, men nå holder han seg mer inn i boksen. Han er blitt bedre til å posisjonere seg, og blitt mer målsnik enn entertainer.

Finnes det noen bedre?

Målet mot Sunderland i søndagens kamp var ifølge Goal hans 250. mål på toppnivå siden han fylte 30 år. Så langt i 2017 har han scoret 11 mål i Premier League, Ligacupen og i Europaligaen. Det gjør at fotballmagasinet Goal hyller han som tidenes beste angriper over 30 år.

– Har det noen gang eksistert en bedre nummer 9 i hans alder? Mange spillere har gjennom årene vokst når 30-årene har kommet, men neppe har en spiss hatt så stor effekt på laget når han har fylt 35 år som Zlatan, skriver bladet.

Svensken selv er ikke klar for å gi seg og mener at han har flere år igjen på toppnivå.

– Mange ting må komme på plass. Jeg tror jeg har ett, to eller tre år igjen, så alt handler om hva jeg selv ønsker, og hva klubben ønsker, sier han til Manchester Uniteds egen tv-kanal MUTV.

Fikk en ny ro

Den tidligere Molde-, Start- og Bodø/Glimt-spilleren Kristoffer Paulsen Vatshaug er også født i 1981, men la opp i 2013. Nå jobber han med klubbutvikling i seksjon for barn og ungdom i Norges Fotballforbund. Han mener Zlatans historie kan være god inspirasjon for dem som ikke slår gjennom som 16-åring.

– Det er viktig for de yngste å se at man kan få en god karrière selv om man ikke slår igjennom som 16-åring. Man kan bli bedre selv om man har passert 30 år. Man får en annen ro, og man blir mer trygg på seg selv, sier Vatshaug.

Også han mener at både det fysiske og det mentale må være i orden for at man kan prestere på et så høyt nivå i Zlatans alder.

– Jeg tror årsaken til at han fortsatt er så godt er at han er veldig bevisst på kroppen sin. Han har gjort veldig smarte valg, og både det fysiske og det mentale er på plass. Det er mange spillere som kan føle at de er ferdige som spillere i den alderen, spesielt om de har vært med lenge, sier han.

Han forteller at både han og Daniel Berg Hestad fikk en ny vår etter at Ole Gunnar Solskjær kom til klubben i 2011. Da var Paulsen 30 år, og Hestad var ett år eldre enn Zlatan er i dag, nemlig 36 år.

– Da Ole Gunnar kom til Molde i 2011, oppdaget vi som var litt eldre at vi begynte å utvikle oss. Både jeg og Daniel Berg Hestad opplevde at vi fikk en ny vår. Jeg følte at jeg fikk en iboende ro og selvtillit, og forsto mer av hvordan verden hang sammen. Frykten om hva som skjer om man ikke presterer forsvant, sier han.

Flere har prestert på høyt nivå

Selv om Zlatan er i en klasse for seg når det kommer til antall mål, er det flere spillere som har prestert i verdenstoppen etter at de har fylt 30 år.

– Maldini var jo med lenge, og Buffon og Totti leverer jo fortsatt selv om de er blitt godt voksne. I skiskyting er det jo også en fyr som presterer høyt selv om han er over 40 år, og i Trondheim er det en midtstopper i Tore Reginiussen som det ser ut som har gjort mye smart i vinter. Det er noen som klarer å knekke den koden, sier Vatshaug.

Men selv om det ikke er mange tegn som tyder på at Ibrahimovic er på vei ned karrièremessig, mener Vatshaug at både han og klubben bør være smarte for at den skal fortsette i samme fart i årene som kommer.

– Om han skal spille 90 minutter i 65 kamper i året, kommer det ikke til å gå så veldig lenge. Men om han skal spille 90 minutter i kanskje halvparten av kampene, kan han holde på lenge. Han og klubben må være bevisste på hvordan de skal bruke han. Kanskje bør han spares til de store oppgjørene og stå over de mindre, sier Vatshaug.

Hvilken vei karrièren til svensken går videre er fremdeles et stort mysterium. Ryktene om at han reiser til USA og LA Galaxy er sterke, men fortsatt har ikke Ibrahimovic avslørt om han forlater United eller signerer en ny kontrakt.