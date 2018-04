Zlatan om at han ikke spiller VM: – Sverige er bedre uten meg

fotball

Torsdag bekreftet Sveriges Fotballforbund at landets fremste fotballprofil ikke blir å se på banen under sommerens VM-sluttspill i Russland.

Landslagssjef Lasse Richt opplyste at Zlatans nei til å spille for landslaget står fast og at VM er dermed er utelukket for Los Angeles Galaxy-spissen.

Nå uttaler hovedpersonen seg for første gang om saken.

Hint

– Jeg har ikke lest de svenske avisene ennå som følge av tidsforskjellen, så det får jeg ta siden. Men det er som jeg har sagt før. Jeg er ikke del av det svenske landslaget, og sånn har det vært i snart to år, sier Zlatan til avisen Univision.

36-åringen har flere ganger den siste tiden hintet om at han kunne dukke opp i VM. Mange har tolket det i retning av at et Sverige-comeback kunne være aktuelt, men slik er det ikke.

Mye tyder i stedet på at Zlatan skal til Russland i regi av en VM-sponsor.

En jobb som TV-ekspert avviser han bestemt at er aktuelt.

– Nei, spillere som drar dit som TV-eksperter er spillere som søker oppmerksomhet. Jeg trenger ikke oppmerksomhet, sier Zlatan.

Favoritter

36-åringens mulige deltakelse i VM har skapt voldsom oppmerksomhet i Sverige den siste tiden.

– Folk holder på å snakke om VM eller ikke, de burde være glad for at jeg i det hele tatt spiller, sier Zlatan.

Når Univision konfronterer måltyven med at Sveriges VM-motstandere kan puste lettet ut over at han selv ikke skal spille i Russland, svarer Zlatan spøkefullt:

– Nei, jeg synes Sverige er favoritt i VM ettersom de er bedre uten Zlatan.

(©NTB)