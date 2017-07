Wolff Eikrem og Berget slått ut i Champions League-kvaliken: - Vi har mislyktes stort

Det sto 1–1 etter den første kampen i Skåne, og det så lyst ut da Markus Rosenberg ordnet 1–0 til gjestene fra Sverige på straffe etter et kvarters spill tirsdag. Berget var mannen som fikset straffesparket da han ble felt av Vardars keeper.

MFF har tatt seg til gruppespillet i Champions League flere ganger, men i år var det stopp allerede i den andre kvalikrunden etter 2–4 sammenlagt mot Vardar etter 1-3-tap i tirsdagens møte i Makedonia.

Fem minutter i 2. omgang ble skjebnesvangre for MFF. Først utlignet Boban Gmcarov etter 56 minutter. Og da Tigran Barseghyan ordnet 2–1 på en retur, måtte Malmö kaste folk framover.

Det ble aldri noen utligning, og jakten på mesterligamillionene ble stoppet fullstendig da Boban Nikolov ordnet 3–1 i siste minutt.

– Selvfølgelig føler vi at vi har mislyktes stort. Jeg og alle andre i garderoben føler en enorm skuffelse over at mesterligaeventyret er slutt nå. Det var ikke disse bildene vi hadde sett for oss foran kampen, sa trener Magnus Pehrsson til Kvällsposten.

Andreas Vindheim satt på Malmös innbytterbenk gjennom hele kampen.

I 3. runde skal Vardar ut mot Ståle Solbakkens FC København.