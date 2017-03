Vintertabellen: Ingen av disse er seriemesteren 2017 basert på treningskampene

Til helgen er det endelig seriestart i Eliteserien. De siste generalprøvene ble unnagjort søndag, og vi har oppsummert alle årets treningskamper.

Nordmenn er kjent for å være opptatt av treningskamper, kanskje i for stor grad. Hvem har vært best, og hvem har gjort det svakest resultatmessig?

Husk at tabellen (som alltid) er av det veldig uhøytidelige slaget. Noen av lagene har møtt relativt svak motstand, mens andre har brynt seg på utenlandske storlag.

For å gjøre deg opp din egen mening om kampene i vinter kan du se alle treningskampresultatene her:

Det er store variasjoner. Vinterseriemester Lillestrøm har plukket 2,2 poeng i snitt, mens Sandefjord har et særdeles lavt snitt på 0,5. Trøsten for Lars Bohinen og co får være at det har absolutt ingenting å si – det er til helgen det virkelig gjelder.

I vår utregning har seier i treningskampene gitt tre poeng, og uavgjort ett poeng. Snittet er regnet ut i forhold til antall spilte kamper per lag.

Vintertabellen 2017:

1) Lillestrøm: 2,2 i poengsnitt (7–1–2 i kamper, 24–10 i målforskjell)

2) Molde: 2 i poengsnitt (6–2–2 i kamper, 26–14 i målforskjell)

3) Vålerenga: 1,909 i poengsnitt (7–0–4 i kamper, 25–11 i målforskjell)

4) Odd: 1,9 i poengsnitt (6–1–3 i kamper, 26–15 i målforskjell)

5) Rosenborg: 1,875 i poengsnitt (4–3–1 i kamper, 14–8 i målforskjell)

6) Sarpsborg 1,833 i poengsnitt (7–1–4 i kamper, 21–12 i målforskjell)

7) Stabæk 1,818 i poengsnitt (6–2–3 i kamper, 19–12 i målforskjell)

8) Strømsgodset: 1,8 i poengsnitt (5–3–2 i kamper, 20–8 i målforskjell)

Se resten av tabellen under bildet

9) Viking: 1,8 i poengsnitt (5–3–2 i kamper, 20–13 i målforskjell)

10) FK Haugesund 1,5 i poengsnitt (3–3–2 i kamper, 14–12 i målforskjell)

11) Aalesund: 1,375 i poengsnitt (3–2–3 i kamper, 16–11 i målforskjell)

12) Brann: 1,333 i poengsnitt (3–3–3 i kamper, 11–10 i målforskjell)

13) Sogndal: 1,3 i poengsnitt (4–1–5 i kamper, 13–18 i målforskjell)

14) Tromsø 1,25 i poengsnitt (3–1–4 i kamper, 17–14 i målforskjell)

15) Kristiansund: 1,25 i poengsnitt (2–4–2 i kamper, 8–8 i målforskjell)

16) Sandefjord: 0,5 i poengsnitt (1–2–7 i kamper, 10–23 i målforskjell)