Ville Rosenborg fått straffe hvis det samme hadde skjedd med dem?

fotball

Det er surt når verden og dommeren går en imot. Men det går an å si det slik: Vennlige dommere er noe man gjør seg fortjent til.

I hver fotballkamp er det situasjoner der dommeren tar avgjørelser som kunne gått motsatt vei.

Like ofte kommer påstanden om at dommeren har latt seg påvirke, om ikke direkte, så i hvert fall indirekte av sine egne følelser.

Bodø/Glimt-folket var bitre da de ikke fikk straffe på overtid mot Rosenborg mandag. Even Hovland nådde ballen, men veltet samtidig Glimts Geir Herrem. Ville Rosenborg fått straffe hvis det hadde skjedd noe tilsvarende foran det andre målet?

Straffe på Lerkendal?

Denne debatten er flere år gammel. Dommerne lar tvil komme Rosenborg til gode, og det er ikke tilfeldig at det aldri blir dømt straffe mot Rosenborg på Lerkendal, blir det sagt.

Kjetil Rekdal er en av dem som gjennom årene har vært brysk i sin påpekning av dette.

Men det er ingen i ansvarlig posisjon som sier at dommerne bevisst dømmer i Rosenborgs favør.

Det ville vært uhyrlig, nesten som å påstå at norske dommere er korrupte.

Vi tror det dreier seg om noe helt annet, nemlig et fenomen vi ser i alle land. Det skal svært mye til for å la tvil gå storlagene imot.

Blunder i Bournemouth

Se bare på kampen Bournemouth-Manchester United onsdag kveld.

«Det er en stor avgjørelse å gi straffe mot United», sa TV2-ekspert Trevor Morley. Slik forklarte han hvorfor ikke dommer Graham Scott dømte straffe til Bournemouth da Callum Wilson ble revet ned av Luke Shaw på stillingen 1–0 til United. Det var en åpen situasjon, forseelsen var tydelig og dommeren hadde ingen mulighet til å si at han ikke så hva som hendte.

Det var enkelt slik at han ikke tenkte seg muligheten av å dømme imot mektige United i et så avgjørende moment.

I andre situasjoner og kamper er det mindre opplagt. Da Molde slo Lillestrøm 2–1 søndag, var et tre situasjoner som kunne være avgjørende, avhengig av dommerens tolkning. Alle tre gikk i favør av Molde.

Svein Oddvar Moen dømte et greit straffespark til Molde, men dømte ikke til Lillestrøm i en lignende situasjon og annullerte et Lillestrøm-mål som skulle vært godkjent. Det var nok så enkelt at Moen så den første, men ikke de to andre like tydelig. Derfor ble det lite bråk etterpå.

Ingen kan beskylde Moen for bevisst å styre kampresultatet, men dommeren er bare et menneske.

Posisjonen

Molde har bygd sin posisjon gjennom en årrekke, i likhet med Rosenborg. Fordi dommerne ikke er jurister som kan stenge seg inne i et rom før de tar sine avgjørelser, men må reagere nesten på instinkt, blir det som i Bodø og Molde i siste serierunde.

Molde og Rosenborg høster av sin mangeårige suksess, uten at det derfor er riktig å klandre dommerne.

Det er kanskje mulig å sammenligne med idretter der det foregår en seeding basert på tidlige resultater, f.eks. slalåm.

De som har kjempet seg opp til et godt startnummer, får bedre løyper enn dem som ikke har samme resultater.

Fotballag som ikke er blant de beste, har det litt vanskeligere enn topplagene. Det er en av de motbakker de må forsere før de selv kan bli topplag og få fordel når dommeren er i tvil.