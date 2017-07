Vilhjalmsson ble helten da RBK tok seg videre i Europa etter kjempedrama

LERKENDAL:

ROSENBORG - DUNDALK: 2–1 (1–1, 3–2 sammenlagt)

Rosenborg slapp med skrekken i et skikkelig Europa-drama på Lerkendal. Etter å ha kommet under 0–1 tidlig og kjempet seg tilbake ved Yann-Erik de Lanlay like før hvilen, ble det målløst i Trøndelags storstue.

Helt til toppscorer Matthias Vilhjalmsson var knallsterk i boksen etter et nydelig Hedenstad-innlegg og headet utagbart inn avgjørelsen.

Kysset RBK-logoen

Lerkendal eksploderte sammen med hele Rosenborg. Vilhjalmsson skled bortover gresset og kysset RBK-logoen før han ble omfavnet av lagkameratene sine. Man kunne virkelig se hvor mye dette betydde for trønderne som har store forventninger om et Europa-gruppespill til høsten.

Dundalk fikk en enorm sjanse like etter, men satte ballen i tverrliggeren. Endelig hadde Rosenborg marginene på sin side i Europa-sammenheng.

Nå møter Rosenborg det skotske storlaget Celtic til tredje runde i Mesterliga-kvalifiseringen. Vinner trønderne der, er de sikret gruppespill i Europaligaen uansett om de taper den fjerde og siste runden i Mesterliga-kvalifiseringen.

Slik var kampen

Det gikk et grøss gjennom de 14.817 oppmøtte på Lerkendal da Nicklas Bendtner holdt seg til ryggen etter kun fem minutter. Dansken ble straks behandlet av det medisinske apparatet, og kom seg på beina igjen.

Rosenborg tok tidlig tak i ballen og kommanderte spillet i åpningen, men den første målsjansen lot vente på seg. Dundalk lå høyt med fire spillere for å hindre trønderne å spille seg ut bakfra, og Rosenborg fikk lite hjelp av indreløperne sine som lå på linje med angrepsrekka innledningsvis.

Så smalt det. Etter tolv minutter på klokka steg Dundalk-kaptein Brian Gartland til værs helt alene på et hjørnespark og headet kula i lengste kryss bak André Hansen.

Tre minutter etterpå var Dundalk kun en fantastisk prestasjon av André Hansen unna å doble ledelsen. Irene fikk et hjørnespark, og Michael Duffy slo presist inn på hodet til David McMillan som tvang fram en feberredning fra Rosenborgs nummer én.

Eksploderte like før pause

Trønderne fortsatte å gi bort en del cornere i førsteomgang, men de fikk bedre kontroll på innleggene. Offensivt var det imidlertid lite å skrive hjem om.

Men tre minutter før pause eksploderte det.

Fredrik Midtsjø spilte fri Vegar Eggen Hedenstad inne i boksen med en nydelig hælpasning, men elverumsingen klarte ikke å beholde roen fra skrått hold. Avslutningen ble blokkert.

Så viste Rosenborg kontringsspill i verdensklasse. Nicklas Bendtner flikket elegant videre en lang pasning til Mike Jensen som avanserte fremover med ballen mot Dundalks forsvarsfirer. Kapteinen slo så en perfekt vektet pasning inn til de Lanlay som skar innover fra venstre, og selv om 25-åringen fikk en litt dårlig touch, klarte han å sette inn utligningen i skliende stilling.

RBK burde ledet

Like etter burde Rosenborg vært oppe i føringen. Fredrik Midtsjøs mislykkede skudd fant Jevtovic som sto mutters alene mellom Dundalks midtstoppere. RBK-leiesoldaten vendte opp på femøret og brente til, og en god redning fra Gary Rogers sørget for at vi gikk til pause på stillingen 1–1.

Etter hvilen gikk Rosenborg ut i hundre. Fredrik Midtsjø snappet opp en dårlig Dundalk-pasning og drev fremover i banen. Han driblet en ire og smalt til med venstreslegga, men skuddet ble blokkert til corner.

Det neste kvarteret var trønderne best i det meste. Spillet foregikk stort sett på Dundalks halvdel uten at Rosenborg skapte allverden.

Så tok Tore Reginiussen ansvar fra stopperplass og marsjerte oppover med ballen før han slo en fin gjennombruddspasning mot Bendtner. Dansken tok kula med seg ut mot sida og la inn mot Jevtovic, men serberen rakk ikke å oppfatte situasjonen.

Sjansefattig mot slutten

Irene laget mange frispark på egen halvdel i andreomgangen og gulkortene haglet. Rosenborg skapte sin største mulighet da Birger Meling slo et strøkent innlegg fra dødball rett til Tore Reginiussen inne i boksen. Finnmarkingen fikk avslutte upresset på volley fra ti meter, men greide ikke å overliste Gary Rogers i Dundalk-buret.

På irenes første visitt på RBKs halvdel i andreomgangen, ga Anders Konradsen bort frispark på 17 meter i farlig posisjon. Irene dro i gang en innøvd variant og Patrick McEleny sendte i vei et prosjektil mot nærmeste hjørne, men Hansen var parat og bokset ut til hjørnespark.

Rosenborg presset mot slutten for å få den avgjørende scoringen, men de slet med å spille seg til sjanser på grunn av lite spillbare indreløpere. Konradsen og forsvarsfireren ble liggende alene å spille fem mot fire, og fikk sjelden avlevert ballen til offensive spillere i gode posisjoner.

Utagbar scoring

I begynnelsen av overtiden rev imidlertid Fredrik Midtsjø seg løs på venstresiden og skjøt på keeper fra skrått hold. Nærmere kom ikke trønderne før ekstraomgangene var et faktum.

Og så, når midtbanen beveger seg dårlig, må midtstopperne ta ansvar igjen. Jørgen Skjelvik får gå nesten helt inn i Dundalks straffefelt, og han avslutter i ubalanse like utenfor.

Matthias Vilhjalmsson avgjorde kampen med en heading klint oppe i krysset, og Dundalk-keeper Gary Rogers ble stående igjen å se kula limes i nota. Bortelaget hadde en fet sjanse like etter med et tverrligger-skudd, men RBK hadde marginene på sin side.