Vil avslutte karrieren i Molde: – For meg er klubben helt spesielt

MOLDE (Rbnett): Magnus Wolff Eikrem er gjest i denne ukas utgave av podkasten Lundh med den svenske sportsjournalisten Olof Lundh.

Her forteller Wolff Eikrem om den tøffe tida med benkesliting i Malmö under Åge Hareide, og deler sine tanker om den nye landslagssjefen Lars Lagerbäck. Han forteller også om sitt ønske om å returnere til Molde og avslutte karrieren i MFK.

– Ja, absolutt. Det har jeg. Men man vet aldri. Jeg har lyst til å spille i Molde. Jeg håper det blir et par år til. For meg er Molde helt spesielt. Min far jobber i klubben, og hele familien er Molde-supportere til sin hals, sier Wolff Eikrem i den svenske podkasten.

Kontraktsløs til sommeren

Hans framtid i Malmö er usikker, ettersom hans kontrakt med den svenske storklubben går ut etter denne sesongen.

– Jeg blir 27 år til sommeren, og har en drøm om å spille i en større liga. Men vi får se hva som skjer. Det kan fort bli til at jeg skriver ny kontrakt her i Malmö, sier Eikrem i podkasten om sin egen situasjon.

Han snakker også om tida i Manchester United og Herenveen, men kan ikke si noe som helst om oppholdet i Cardiff.

– Du kan ikke si noe om Cardiff?

– Det stemmer.

– Fordi du har skrevet under på et papir som gjør at du ikke kan si noe?

– Ja.

Fornøyd med valget av Lagerbäck

Moldenseren har vært ute i kulden på det norske landslaget over en lengre periode under Per-Mathias Høgmo. Nå er Lars Lagerbäck den nye sjefen - en mann Eikrem har stor tro på.

– Jeg ble veldig overrasket da han ble ansatt. Det kan bli helt fantastisk. Vi må opp på hesten nå. Resultatene som har vært, har vært alt for dårlig. Da tror jeg Lagerbäck er en bra mann for jobben, sier Eikrem.

Du kan høre hele podkasten her.