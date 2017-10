Vålerenga med overbevisende seier: – Dette var fantastisk viktig for oss

fotball

Vålerenga - Haugesund 3–0

Vålerenga slo til med sin annen hjemmeseier på rad og tok seg vekk fra den verste bunnstriden etter 3-0-seieren over Haugesund.

For første gang på ett år har Vålerenga to vunnet to seriekamper hjemme på rad. Haugesund på sin side tapte sin annen kamp på rad. Det hadde ikke laget gjort siden mai.

Vålerenga levde farlig på delt 12. plass og var bare to poeng over kvalifiseringsplassen før oppgjøret mot rogalendingene. De tre poengene betyr at oslolaget klatret til 10. plass, på plassen foran Kristiansund og bare seks poeng bak Haugesund på 5. plass.

Vålerengas to første scoringer kom i en god 1. omgang for hjemmelaget. Da viste laget seg fram på sin nye stadion foran 9204 tilskuere.

– Vi skal nyte disse poengene, samtidig som vi vet at det er ny kamp om tre dager. I dag viste gutta hva som bor i laget, og vi skapte masse sjanser mot et lag som sjelden slipper inn mål, sa Vålerengas trener Ronny Deila til MAX.

Tok ledelsen på straffespark

Selv om spillet satt og sjanser ble skapt, måtte det straffespark til før målet kom. 26 minutter var spilt da Herman Stengel sendte VIF i føringen fra 11-metersmerket. Straffesparket var greit nok idømt av kampens dommer Rohit Saggi. En brytekamp mellom Alexander Stølås og Christian Grindheim endte med at sistnevnte ble revet ned. Resultatet ble straffe og gult kort til Stølås.

Målet var faktisk det første Haugesund har sluppet inn fra krittmerket i Eliteserien denne sesongen.

Knappe sju minutter senere ble det 2-0. Et langt bananinnlegg fra Robert Lundström havnet på bakre stolpe der Henrik Kjelstrup Johansen stupte fram og headet ballen i mål.

Det var spissens første eliteseriemål for sesongen.

– Dette var fantastisk viktig for oss. Vi sto opp og tok fighten og var klart best, sa Johansen.

Avsluttet med perlemål

Vålerenga var best etter pause også, men flere mål kom ikke før det sto igjen seks minutter å spille. Målet var en perle av en enkeltmannsprestasjon av Simen Juklerød som til slutt skrudde ballen opp i vinkelen. Scoringen var kampens høydepunkt.

Mens Haugesund mønstret en fulltallig og skadefri tropp, måtte Vålerenga klare seg uten flere profiler som Mohammed Abdellaoue, Daniel Fredheim Holm, Daniel Berntsen og Ernest Agyiri.

Torsdagens kamp var en utsatt kamp fra 16. serierunde som skulle ha vært spilt i sommer. Kampen ble utsatt fordi Haugesund den gangen var opptatt med kvalifisering til europaligaen.

