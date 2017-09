Viking sendt enda lenger ned i gjørma av Sandefjord

fotball

SANDEFJORD - VIKING 3–1

Da 3-1-scoringen ble satt inn på straffespark etter 59 minutters spill var kampen avgjort. Flamur Kastrati scoret sitt åttende for sesongen.

Og som om ikke det var nok, ble Vikings Sime Gregov utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort i situasjonen som førte til straffe. Verken straffesparket eller det gule kortet var det mye å si på.

Gregov felte Håvard Storbæk i strålende posisjon rett foran Vikings mål. Det ble dermed ikke enkelt for Viking som måtte fullføre kampen med ti mann.

Langt bedre så det ut etter et kvarters spill. Debutanten Ghislain Guessan fikk stor plass foran Sandefjords mål, og hans markkryper gikk rett i mål fra rundt 16 meter.

Dobbeltscorer

Bare minutter senere var det duket for utligning ved Sandefjords innleide Carlos Grossmüller fra Uruguay. 34-åringen fikk vist sine tekniske kunstner og satte inn 1-1 med venstrefoten.

Ti minutter senere hadde samme Grossmüller snudd kampen. I sin fjerde kamp for klubben fikk han notert sin andre scoring. Denne gangen kom scoringen med høyrefoten mellom beina på Viking-keeper Iven Austbø etter pasning fra Pau Morer.

Grossmüller kunne sikkert ha scoret på straffesparket som ga 3-1 også, men han fikk ikke sjansen på 11-meteren etter å ha sløst bort muligheten fra straffemerket mot Odd.

Bursdagsgave

Tre poeng til Sandefjord var en fin gave for klubben som fylte 19 år mandag. Sandefjord ligger fint plassert over midten med 30 poeng på 21 kamper.

Viking ligner mer og mer et nedrykkslag etter at det heller ikke denne gangen ble noen poeng. Etter 1-2-tapet for Sandefjord er det sju poeng opp til Kristiansund (som slo nedrykkskandidat Tromsø 4-1) på kvalifiseringsplassen. To poeng over laget fra Nordmøre ligger Sogndal på sikker plass med 23 poeng.

Viking manglet sin kaptein André Danielsen. Han sonet for gule kort.

Sandefjord vant også bortekampen mot Viking i mai med 2–0. (@NTB)