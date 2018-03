Videodømming splitter de to kommentatorene: – Det er utrolig frustrerende

fotball

Denne uken satte FA-cupkampen Tottenham-Rochdale fyr på debatten om videodømming.

Nå er imidlertid videodømmingens rolle fastsatt én gang for alle.

For lørdag møttes medlemmene i IFAB (The International Football Association Board) – organet som bestemmer fotballens regler. De stemte enstemmig for å innlemme VAR (video assistant referee) i fotballens regelverk.

Videodømming har allerede blitt prøvd i en rekke turneringer. Det har ikke gitt fotballkommentator Kasper Wikestad positive opplevelser.

– Det er utrolig frustrerende. For meg gir det ikke noe særlig verdi.

Blir brukt i VM

VAR blir praktisert på forskjellige måter. Men grunntanken er at én eller flere dommere får tilgang på videobilder – for å kunne vurdere vanskelige avgjørelser.

VAR er begrenset til fire typer dommeravgjørelser: Mål, straffer, røde kort og når feil spiller blir idømt kort.

Det har vært knyttet spenning til om VAR vil bli benyttet under sommerens fotball-VM for herrer i Russland. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at IFABs beslutning vil bli avgjørende.

Dermed ligger nå alt til rette for at VAR blir benyttet i VM. Den endelige beslutningen blir tatt på et FIFA-møte 16. mars.

– Fra i dag er VAR en del av fotball og det er definitivt veldig viktige nyheter, sa Infantino lørdag, ifølge ESPN.

Kommentatorene er uenige

Nyvinningen blir imidlertid møtt med skepsis fra flere hold. Wikestad i TV 2 mener VAR i sin nåværende form ikke forbedrer fotballen.

– Utgangspunktet da det ble introdusert, var ganske greit. Det skulle brukes på objektive avgjørelser og store feil, sier Wikestad.

– Men det er vanskelig å håndheve fordi dommerne vet at de alltid har en sikkerhetsventil. Det er lett å ty til VAR i mange situasjoner. Det gjør at spillet lider under den teknologien, fortsetter han.

I fjor sommer kommenterte Wikestad landslagsturneringen Confederations Cup. Han opplevde bruken av VAR som «lite vellykket». Han trekker også frem Tottenham-Rochdale, der dommer Paul Tierney stoppet kampen på grunn av VAR igjen og igjen – til stor frustrasjon for mange fans.

Viasat-kommentator Petter Veland er imidlertid en tilhenger av videodømming.

– Jeg vil ikke si at jeg er en fanebærer, men jeg er i teorien positiv til VAR, sier Veland.

– Jeg registrerer at man for eksempel i England ikke har klart å bruke VAR på riktig måte. Samtidig ser man at bruken i Italia er veldig mye bedre i mars enn den var i september. Man ser det ganske klart og tydelig: Det går seg til. Kjernen her er rettferdighet: At det laget som fortjener å vinne fotballkampen, vinner, sier Veland.

98,8 prosent

Ligaen Veland følger tettest, spansk La Liga, praktiserer ennå ikke VAR. Det gjør heller ikke Premier League.

VAR har imidlertid blitt benyttet fra sesongstart i tyske Bundesliga og italiensk Serie A.

Ifølge den spanske sportsavisen Marca har 98,8 prosent av VAR-beslutningene vært korrekte. Det tallet er basert på 972 offisielle kamper og 693 treningskamper.

I Serie A har endringen ført til kontroverser, men dommerfeilene har også blitt redusert.

«Endringen har vært positiv», fortalte prosjektleder og tidligere toppdommer Roberto Rosetti til Corriere Dello Sport i februar.

– Hvorfor trenger vi VAR?

Kasper Wikestad har imidlertid irritert seg over hvordan VAR er blitt brukt – spesielt i Confederations Cup, FA-cupen og ligacupen. Han tar også diskusjonen ned på et grunnleggende nivå:

– Hvorfor trenger vi VAR? Det er en myte at veldig mange kamper avgjøres av veldig store dommertabber. Det er ikke så mange som man kanskje skal ha det til, tror Wikestad.

– Alt er relativt, svarer Petter Veland når han får videreformidlet Wikestads utspill.

Så trekker Veland frem en La Liga-statistikk han selv har loggført:

– På de 262 første La Liga-kampene denne sesongen var det 108 tilfeller der man kunne brukt videodømming, sier Veland.

Han erkjenner at statistikken trolig har en viss feilmargin. Han er imidlertid klar på at antallet beslutninger som VAR kunne rettet opp må være minst 75.

– Da er man forutinntatt

Kasper Wikestad er en stor tilhenger av mållinjeteknologi, der dommeren umiddelbart får beskjed om ballen har vært inne eller ikke.

Ifølge FIFA har imidlertid hver VAR-beslutning i testperioden tatt ett minutt i gjennomsnitt. Wikestad mener VAR tar bort de umiddelbare følelsene – i og med at supportere og spillere må vente på å finne ut om målet blir godkjent.

– Det handler om de store øyeblikkene: Den enorme skuffelsen over å slippe inn et mål eller den enorme gleden av å score et avgjørende mål, sier Wikestad.

Petter Veland er uenig i Wikestads resonnement.

– Det kommer an på øyet som ser. Noen baserer seg på frykt og et «worst case scenario». Jeg tror aldri vi kommer dit at fotballfans er reservert i jubelen fordi det er risiko for at det har skjedd regelbrudd, sier Veland.

– Jeg kan forstå argumentet. Jeg kan forstå at folk er skeptiske. Men man kan ikke si nå at det er døden i 2019 og 2020. Da er man forutinntatt.

Veland mener også VAR-ventetiden kan bedre tilskueropplevelsen – og illustrerer det med et eksempel:

– Tenk deg et lokalderby mellom Vålerenga og Lillestrøm. Hvis Vålerenga får et mål annullert gjennom VAR, er jo det også bra for Lillestrøm. Det går begge veier.

De to fotballkommentatorene ser begge utallige kamper gjennom sesongen. I VAR-spørsmålet er de imidlertid totalt uenige.

Lørdagens IFAB-beslutning tyder uansett på at VAR er kommet for å bli. Enten man liker det eller ikke.