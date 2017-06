Videodømming i fokus under prøve-VM: – Raner fotballen for øyeblikkene

– Sånn som det er nå, fungerer det ikke. Man er rett og slett i ferd med å ta vekk mye av det som gjør fotballen spesiell, sier Wikestad.

Det har vært mange kontroversielle avgjørelser under prøve-VM i Russland, og søndag kom videodømmingen nok en gang i fokus i kampen mellom Tyskland og Kamerun, som tyskerne vant 3–1.

Dommer Wilmar Roldán fra Columbia valgte å ta i bruk video assistant referee (VAR) for å vurdere om en takling på Liverpools Emre Can fortjente straff. Dommerteamet konkluderte at det var rødt kort, men viste så ut feil spiller.

– Det er nesten helt ufattelig at det er mulig, sier Wikestad, om tabben som ble rettet opp kort tid etterpå.

Noen dager tidligere ble videodømming-teknologien satt på prøve i kampen mellom Mexico og New Zealand. Mot slutten av kampen barket spillerne på de to lagene sammen, og ut fra tv-bildene burde flere ha fått se det røde kortet.

– I stedet for å ta tak i situasjonen, notere navn, og gjøre jobben sin, trakk i stedet dommeren seg unna. Han brukte lang tid etterpå til å se på tv-bildene, og delte ut et par tilfeldige gule kort, der han antakelig skulle ha gitt et par røde, sier Wikestad.

– Et viktig aspekt her, er at man raner fotballen for øyeblikkene. Jeg har opplevd mål som har sett helt fine og flotte ut bli satt under videogransking i etterkant. Før kunne spillerne sette ballen i mål, ta en rask titt på linjemannen, og bare slippe jubelen løs. Hvis de plutselig må vente i halvannet minutt etterpå, blir jubelen helt annerledes, sier Wikestad.

Svakere dommere

Wikestad understreker at han er for framskritt, og betegner tilbakespillsregelen og mållinje-teknologi som fantastisk for fotballen.

– Men vi har flere tilfeller der videodømming har gitt feil utfall, og der det har blitt tatt skjønnsmessige avgjørelser, sier Wikestad, og nevner det røde kortet Raphaël Varane fikk i landskampen mellom Frankrike og England nylig.

– Dommeren uttalte i etterkant at han var uenig i avgjørelsen. Dette er starten. Dommerne kommer til å dømme mindre og mindre på banen, og ty mer og mer til video. Da blir dømmingen over 90 minutter bli svakere, fordi dommerne vil bli svakere, sier Wikestad, som gir videodømmingen i Confederations Cup strykkarakter.

TV 2 fotballekspert Jesper Mathisen har snakket varmt om videodømming, og mener fortsatt det er veien å gå.

– Videodømming må brukes på ting som ikke er skjønn, og der det ikke er rom for diskusjon. Noen av dommerne i prøve-VM har vært sjokkerende svake. Det har ikke vært et godt mesterskap verken for dommere eller videodømming, men dette er framtida, for det står så mye penger på spill, sier Mathisen.

Trene i minst ett år

Dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Hauge, åpnet opp for videodømming i norsk fotball tidligere i år. Han vil ikke kommentere de kontroversielle hendelsene under prøve-VM.

– Nå må andre nasjoner løpe foran oss og hente erfaring fra mesterskap og andre ligaer. Disse erfaringene vil gå inn i en protokoll, som skal være førende for videodommerne den dagen dette blir en del av spillereglene, sier Hauge.

Han understreker at noe av det viktigste med videodømming, er at det ikke tar for lang tid.

– Det må også tas på avgjørende kampsituasjoner, som straffe/ikke straffe, rødt kort/ikke rødt kort, åpenbare offsideavgjørelser, identifisering av spillere, slik at de rette spillerne får gule og røde kort. Ellers må kampen få leve sitt eget liv, sier Hauge, som ikke vil spekulere når videodømming kan komme hit.

– Men vi må nok trene minst ett år offline, slik at vi er trygge den dagen vi skal innføre dette. Om fem-seks år kommer dette til å gå ganske fort, med proffe videodommere som har sett bilder og kommentert dette før. Da vil tidsintervallet på avgjørelser gå ned, sier Hauge.