«Vi skal til Champions League med Molde før vi gir oss i klubben denne gangen»

MARBELLA: – Vi kommer til å bli mye bedre enn i fjor, det er jeg helt sikker på. Jeg regner med at vi skal blant de tre beste i år. Det er målet vårt, sier Ole Gunnar Solskjær til Aftenposten.

Aftenposten møter Molde-treneren på Marbella. Opplagt, full av energi og sterk i troen på at maktbalansen i norsk fotball er i forflytning.

For 44-åringen fra Kristiansund, som møter nettopp Kristiansund i første seriekamp, har strammet opp spillerne sine og er ikke redd for å si det alle trenere og lag drømmer om. Molde skal ta tilbake fotballtronen fra Rosenborg. Og de skal ut i Europa.

– Rosenborg har fått lov å stikke ifra litt. Da er det opp til oss andre å prøve å nærme oss og stikke ifra igjen. Vi var Norges beste lag i 2011, 2012, 2013 og 2014. Vi satser på å bli det igjen, sier Solskjær.

Og skynder seg å legge til at han har latt seg imponere av trøndernes dobbelttriumf de to siste årene. Men ingen i Trøndelag bør føle seg trygge.

– I norsk fotball er ingenting umulig, og jeg har ikke lyst til å legge begrensninger på laget mitt. Vi har 24 poengs forsprang å hente inn på Rosenborg fra i fjor. Det er langt frem, men jeg tror vi skal få bedre betalt i år for at vi satset på unge spillere i fjor. Det er ett år med erfaring, det. Den risikoen vi tok før fjorårets sesong betalte seg ikke. Det kommer nå, tror Solskjær.

Aftenpostens tabelltips 1. 2. 3. 4. Molde 5. Vålerenga 6. Sarpsborg 08 7. Brann 8. Tromsø 9. Haugesund 10. Lillestrøm 11. Viking 12. Aalesund 13. Sogndal 14. Stabæk 15. Kristiansund 16. Sandefjord ANALYSEN Solskjær har gitt spillerne beskjed om hvor skapet skal stå før denne sesongen. Ingen tvil om at Molde kommer til å bli å regne med. Men med (fortsatt) unge spillere, vil det variere. Har mye å velge i, og flere spennende typer. De rutinerte i troppen blir viktige. Mange har forsvunnet fra MFK de to siste sesongene. Erstattet med yngre krefter. Björn Bergmann Sigurdarson må holde seg skadefri på topp. Molde er en klubb som er i stand til å utfordre Rosenborg. Men blir det ett år for tidlig? Har ressurser til å hente forsterkninger om det kreves.

Vet hvorfor Rosenborg overtok

I fjor endte Molde som nummer fem. Aftenposten tror det blir ett hakk opp i år. Solskjær sikter høyere. Mye høyere.

– Det var mange jevne kamper vi ikke klarte å vippe i vår favør i fjor. Som for eksempel Rosenborg klarte å vippe i sin favør. Vi må bare sørge for at vi blir x antall prosent bedre og håpe at andre også kan ta noen poeng fra Rosenborg. Da er det mye som kan skje oppe i hodene til spillere, trenere og klubbledere. Det er lett når det flyter, men når det går litt imot, da er det lett å begynne å tenke litt. Får vi flyten med disse guttene, da skal dette bli bra.

– Hvorfor tror du Rosenborg klarte å frata dere tronen?

– To ting: Det handler om hva som skjedde i Molde, og at Rosenborg har vært gode. Da jeg kom tilbake hit mot slutten av 2015-sesongen, sa jeg til Erling (Moe, assistenttrener, red.anm.) at her er det endel spillere som er fornøyde med det de har gjort i Molde, de ville til andre plasser. Det var 12–15 spillere vi sannsynligvis hadde fått det beste ut av i Molde. Så vi ble enige om å prøve å selge dem eller la dem gå. Det gjorde også at vi erstattet disse med unge spillere. Den sjansen tok vi i 2016. Det ble en dyrebar lærdom, men forhåpentligvis en god lærdom, sier Solskjær.

Og fortsetter:

– Vi må tilbake til det som kjennetegnet oss i årene vi vant. Det laget, et sultens lag, som sto sammen som et lag. Som ikke tenkte på neste steg i karrièren. Skal man videre, og til de rette klubbene, så skjer det ved at man gir alt for laget og at laget vinner. Den som tenker på seg selv foran laget, vil ikke få mange muligheter. Vi ser fort hvem som ikke er en del av kollektivet.

– Dette var jo noe du selv bygde din karrière rundt, som en lagspiller?

– De som sutrer og klager over å være innbytter i et par-tre kamper, og ikke gir oss en god respons når de kommer inn, har i hvert fall ikke lært av treneren sin, sier Solskjær og smiler.

– Du holdt en tale til spillerne dine da sesongoppkjøringen startet. Hva handlet den om? Måtte du stramme opp spillerne med tanke på profesjonalitet?

– Det er ikke så rart det. Det er mange unge gutter her som ikke har vært med på så mye ennå. Det jeg selv var vant til, og det mine lagkompiser var vant til, er kanskje ikke normen andre steder, sier den tidligere Manchester United-spissen.

– Det er et annet samfunn i Norge, det settes kanskje litt mindre krav til unge spillere tidlig. Vi er nødt til å ha mer «stayerevne». Og ikke begynne å tvile på egne ferdigheter og tro at vi er dårlige fotballspillere selv om vi ikke får det til i 1. omgang i kamp. Vi har en tropp med veldig gode fotballspillere, med spennende ferdigheter, med de riktige holdningene og en god kultur. Så når disse spillerne får spilt på seg selvtillit og troen på seg selv, så blir det veldig bra.

Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973 Fra: Kristiansund Yrke: Fotballtrener Klubb: Molde Klubber som trener: Manchester United reservelag, Molde, Cardiff Klubber som spiller: Clausenengen, Molde, Manchester United Landslag: 67 kamper/23 mål for Norge

Overtar Norge etter Solbakken

Solskjær følger med i fotballens utvikling han også. Fra å være opptatt av typer som skal styre kampene, slå pasningene og dominere kamper, ser han nå mer etter fysikk.

– Jeg har en annen tilnærming til dette med fysikk i laget, ja. Jeg ser mer etter atleter nå enn første gang jeg kom hit. Nå har vi mer løpsstyrke, fysikk, duellstyrke i begge boksene, som kamper i Norge ofte blir avgjort på. Og vi har den type spillere her nå, mener Solskjær.

Tankene vokste frem da han var manager i Cardiff. Og fra studieturer han tar til lag og managere i andre ligaer og klubber.

– Jeg er ikke ferdigutviklet som fotballtrener. Jeg ser på andre lag, analyserer, reiser rundt og henter erfaringer. Jeg prøver å lære av de beste. Men jeg vil ikke være en kopi av noen.

Før Lars Lagerbäck overtok som norsk landslagssjef, var Solskjærs navn oppe. Selv mener han navnet hans dukket opp for sent – for tidlig.

– Det var kjekt å bli nevnt, og jeg tror jeg har det som skal til for å bli norsk landslagstrener en dag. Men det kom for sent nå. Jeg hadde allerede lovet meg bort til Molde. Jeg er 44 år og har god tid. Sånn sett kom jobben for tidlig. Alex Ferguson sa til meg at landslagstrener er noe du kan bli når du er over 50 år. Så kanskje er det mer sannsynlig at jeg begynner å lete etter den jobben når Ståle Solbakken er ferdig, sier Molde-treneren og flirer godt.

Der har vi altså rekkefølgen på de neste, norske landslagstrenerne.

Gruer seg til historisk kamp

For før Solskjær er aktuell for den jobben, skal han lede Molde til spill i Champions League.

– Det er det som er den klare drømmen og ambisjonen. Jeg og Erling og «Demps» (Mark Dempsey, assistent, red.anm.) har et klart mål om at vi skal til Champions League med Molde før vi gir oss i klubben denne gangen. Vi skal dit, sier Solskjær.

– Hva er tidsperspektivet på de planene?

– Det kan gå fortere enn vi tror. Men tidligst om halvannet år. Men skulle det ta ett år til også, så går det fint. Vi satser på å være i posisjon til å kunne kjempe om det mot Rosenborg.

Det betyr at Molde må bli seriemester, og så få muligheten til å spille kvalik neste sommer. Veien er lang, men Solskjær ser potensial i laget han leder.

– Det er et par småting som må på plass først. Vi vil ikke selge unna for mange spillere som vi gjør det bra, og så må vi få inn en spiller eller to om vi klarer å komme oss så langt. For å nå Champions League må du ha erfaring, det må vi fylle på med.

Moldes eneste år i Champions League var i 1999. Da endte laget sist i gruppe med Real Madrid, Olympiakos og Porto.

Men nå venter serieåpningen her hjemme. Den spilles lørdag. Borte mot Kristiansund. Mot kompisen Christian Michelsen, som trener KBK.

– Det blir ikke bare årets kamp for dem, det blir en historisk kamp. Det er supert for Kristiansund at de møter oss i første kamp. Men jeg har på en måte alt å tape. Det er en litt ekkel kamp. Jeg har jo lyst til at Kristiansund skal gjøre det bra, men jeg må være kynisk og proff og gjøre alt vi kan for å vinne kampen. Det er jo et lite paradoks at en kristiansunder vil slå Kristiansund. Starten av sesongen er en veldig viktig del av sesongen for et nyopprykket lag som Kristiansund. Jeg tror egentlig både Christian og jeg kunne tenkt oss og vært den kampen foruten, sier Solskjær.

I fjor sikret Rosenborg seriegullet på Aker Stadion i Molde. Det er det ingen i Molde som ønsker en reprise av.