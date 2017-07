Veldwijk bekrefter at han er ferdig i AaFK

– Dette var definitivt min siste hjemmekamp for Aalesund. Jeg kommer til å skrive under for en god nederlandsk klubb i løpet av neste uke, sier Veldwijk etter 0–3-tapet mot Molde.

Groningen neste?

Han vil ikke si hvilken klubb det skal være snakk om. Sunnmørsposten har grunn til å tro at det dreier seg om klubben FC Groningen.

Utlånsavtalen til Lars Veldwijk går i ut ved månedsskiftet. Han skal derfor i utgangspunktet være med kommende bortekamp mot Haugesund.

– Jeg har kontrakt med AaFK til etter kampen mot Haugesund, men det er ikke helt sikkert at jeg spiller. Det er det opp til trener og andre involverte å avgjøre, sier han kryptisk.

Dårlig avslutning

Avslutningen på hjemmebane ble uansett ikke slik som Veldwijk hadde sett for seg. Molde var best i det meste og vant 3-0.

– Jeg synes vi gjør en god førsteomgang, men de scorer på sin første sjanse og da blir det vanskelig. Vi prøver å komme tilbake i andre omgang, men de kontrer inn to ny mål. Det var tøft. Det var ikke slik jeg ville avslutte her oppe, sier Veldwijk, som trekker fram mange gode minner fra tiden i Aalesund.

– Vi har spilt mange gode kamper i lag. Jeg husker spesielt de gode bortekampene mot Rosenborg og Brann, og seieren i Molde. Jeg har hatt et godt opphold her, det var bare synd det endte så dårlig, sier Lars Veldwijk.

FC Groningen kom på åttendeplass i Eresdivisie (Nederlandsk toppserie) i fjor.