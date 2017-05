Var med på et av tidenes cupeventyr som 16-åring. Nå vil han tilbake til Ullevaal.

MOLDE (Rbnett): Onsdag skal MFK forsøke å fortsette ferden mot en cupfinale, når laget reiser til Ulsteinvik for å gjeste 2. divisjonsklubben Hødd. MFK-spiller Fredrik Aursnes spilte fire sesonger i sunnmørsklubben før han signerte for Molde før fjorårssesongen.

Tidenes yngste cupvinner

I sin første sesong i Hødd i 2012, da i 1. divisjon, var han med å spille Hødd til cupfinale. Mange lot seg imponerende av den da 16 år gamle gutten, som ble den yngste cupvinneren da han var med på en svært overraskende finaleseier mot Tromsø etter straffesparkkonkurranse.

– Det var selvfølgelig veldig spesielt. Jeg husker egentlig ikke så mye av det, men det er jo mitt største fotballminne, sier 21-åringen om cupeventyret.

Året før hadde han spilt 4. divisjon med Hareid, og var ukjent for de aller fleste. Plutselig visste «alle» i Fotball-Norge hvem stortalentet var.

– Jeg hadde jo ikke snakket så mye med media tidligere. Plutselig var vi på Ullevaal. Det var egentlig ganske sjukt. Men det var mest etter semifinalen mot Brann at det var litt styr rundt meg. Da scoret jeg og gjorde det ganske bra. Da tok det litt av, innrømmer sunnmøringen.

Vil han ny cuptriumf

Pål André Helland (nå Rosenborg), Sivert Heltne Nilsen (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Ingolstadt) og Victor Grodås (Sogndal) er bare noen av spillerne som var med Hødd-laget som tok det sensasjonelle cupgullet.

Året etter kom Molde på besøk til Høddvoll i den tredje cuprunden, og sunnmøringene holdt på å lage en ny cupbombe. Magnus Wolff Eikrem utliknet og skaffet ekstraomganger da han satte inn 1–1 langt inne på overtid. Even Hovland så ut til å bli matchvinner med scoring i første ekstraomgang, men Sivert Heltne Nilsen utliknet på overtid i andre ekstraomgang. I straffesparkkonkurransen scoret Fredrik Aursnes, men Molde trakk det lengste strået til slutt og slo Rosenborg i cupfinalen samme år.

Nå skal Aursnes sørge for ny Molde-seier på Høddvoll.

– Det blir veldig viktig for oss selv og publikum at vi gjør det bra i cupen. Selv om det ikke er umulig at vi henger med i toppen i eliteserien, er jeg enig i at det blir tøft å ta igjen Rosenborg. Det hadde vært artig og fått et cupgull, sier Aursnes.

– Hvordan blir det å møte gamleklubben?

– Jeg tenker ikke noe spesielt på det. Det blir jo litt mer spesielt enn en vanlig kamp. Jeg gleder meg til å se kjente fjes, og treffe dem. Men det viktigste er at vi vinner kampen. Jeg gleder meg egentlig bare til å komme til hjemlige trakter, og spille mot Hødd, sier Aursnes som er fra Hareid.

Tror på startplass mot gamleklubben

Midtbanespilleren scoret sitt første mål for sesongen da Molde tok en svært etterlengtet seier borte mot Odd sist helg. Fem minutter på overtid var det lagkaptein Ruben Gabrielsen som tok ansvar og satte ballen i mål.

– Det var jo nesten den verste spilleren som kunne fått den. Han har jo skadet ankelen, så han har en sånn beskytter rundt ankelen. Hadde det ikke vært for den, så tror jeg ikke han hadde scoret. Det var noen lange sekunder fra han fikk ballen til ballen lå i mål, sier Aursnes med glimt i øyet.

Han innrømmer at selvtilliten ikke har vært på topp i de siste kampene. Før seieren over Odd, gikk Molde fem strake kamper uten seier i eliteserien.

– Jeg syns ikke jeg har prestert godt nok denne sesongen. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det går jo mye på selvtilliten når vi gjør det dårlig og er inne i en tung periode. Den kom seg jo litt nå etter Odd-kampen. Men etter oppgjøret mot Sogndal så var den ikke særlig høy. Men sånn er det. Vi må bare krige oss ut av den dårlige perioden, sier Aursnes som håper på startplass på sin gamle hjemmebane onsdag.

– Jeg håper og tror at jeg får starte, men vi får vente og se, sier han.