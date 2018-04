Vålerenga scoret seks mål - lekte seg med rødt kort-redusert Start

fotball

Start–Vålerenga 1–6

Etter fem minutter av kampen var Start redusert til 10 mann. Det skulle bli skjebnesvangert for hjemmelaget.

Vålerengas Bård Finne var på vei gjennom, men ble felt på vei mot en klar scoringsmulighet av Starts kaptein og midtstopper Simon Larsen. Dommer Kai Erik Steen dro frem det røde kortet, og Daniel Fredheim Holm scoret vakker på det påfølgende frisparket fra 18 meter.

– Vi spiller slik vi skal spille med en mann mer, sa den samme Finne etter kampen. Han scoret selv ett av de seks VIF-målene.

1–0 til Vålerenga og optimisme hos gjestene fra Oslo som hadde 1–7 og to strake tap bak seg i de to siste kampene. Dette kunne gå veien.

Slik så det absolutt ut etter 25 minutter da Vålerenga la på til 2–0. Men Start var ikke helt ferdig for dagen. Reduseringen kom, håpet ble tent.

Kampen avgjort

Men da Bård Finne satte inn 3–1 bare fem minutter ut i 2. omgang var det meste over. Det ble tidlig i annen omgang klart at Start slet med det hullet som den utviste kapteinen etterlot seg. Midtforsvaret så i perioder like hullete ut som en vellagret Jarlsberg-ost.

Vålerenga utnyttet hullene kontinuerlig. Etter 54 minutter la Chidera Ejuke på til 4–1 for gjestene.

Dermed snirklet den siste halvtimen av kampen seg videre uten spenning. Vålerenga scoret to ganger til før lidelsen var over Start.

– Det var viktig at vi fikk det røde kortet. Det gjorde det lettere. Vi kunne gå høyere på Start og vi gjennomførte kampen bra, sa trener Ronny Deila til Eurosport Norge etter kampen.

Start et bunnlag

Start som åpnet sesongen så vakkert med en 4–1 seier mot Tromsø begynte å drømme om makrellfotball allerede i mars. Men fortsettelsen ble ikke slik. Nå har klubben gått på sitt tredje tap på rad og er et bunnlag.

Vålerenga åpnet også sesongen med et stort smil. To seiere, før motgangen meldte seg. Sist helg tapte de 1–4 hjemme mot Strømsgodset og så hjelpeløse. Denne gangen var det ikke mye hjelpeløst over Vålerenga.

Samtidig som det i høyeste grad nå ser ut om Start virkelig trenger hjelp.