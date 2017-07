Vålerenga-profil slakter laguttaket i EM-kampene: – Det er åpenbart at ingenting fungerer

MOLDE (Rbnett): Den tidligere toppspilleren Tina Wulf (29) er svært kritisk til landslagssjefens disposisjoner etter tre tap i EM. Molde-jenta, som nå er mediesjef i Vålerenga Fotball, mener Martin Sjögren må ta en stor del av ansvaret for fiaskoen i Nederland.

– Jeg hadde høye forventninger og gledet meg til å se dette laget i aksjon, men det er åpenbart at ingenting fungerer. Jeg var ekstremt skuffet over det Norge viste mot Danmark. Jeg hadde sett for meg en helt annen prestasjon i den avgjørende kampen, sier Wulf til Rbnett.

– Hva tror du de svake prestasjonene skyldes?

– Jeg synes det har vært helt tydelig at det ikke finnes noen skikkelig plan for hvordan de ønsker å framstå. Det mest skuffende er at laget virker så lite samkjørt og samspilt.

– Stjernene brukes feil

– Hva mener du om disposisjonene til landslagstreneren?

– Jeg mener at flere av de viktigste spillerne blir brukt feil. Det er masse kvaliteter ute på banen som de ikke klarer å få fram. Det aller mest overraskende er at vi har to verdensstjerner som ikke har vist noe som helst i hele mesterskapet, sier Wulf, og sikter til Ada Hegerberg (Lyon) og Caroline Graham Hansen (Wolfsburg).

– Dette skyldes kun at de brukes feil. Graham Hansen burde spilt på kanten der hun kunne skapt innlegg, slik at Hegerberg fikk bruke sine styrker foran mål. Dessuten er det helt ubegripelig at Guro Reiten på satt på benken de to første kampene. Hun har vært «outstanding» for Lillestrøm i toppserien denne sesongen, og jeg skjønner ikke at det ikke er plass til henne på dette laget, sier Wulf.

Sjögren har fått kritikk fra flere hold etter EM-fiaskoen. Han begrunner laguttaket blant annet slik:

– Vi tok ut de vi trodde skulle klare oppgaven best. Det handler både om det defensive og det offensive, spillet har ulike faser. Vi valgte de vi gjorde, vi får gjøre en vurdering på om vi skulle gjort annerledes.

LES HELE SAKEN HER:

Hun er også kritisk til disposisjonene i forsvaret.

– Vi spiller egentlig uten kantspillere. I tillegg stiller vi med backer som ikke er backer, og tror at de skal løse jobben offensivt og defensivt i et EM. Det ødelegger mye for laget. Jeg har selv møtt flere av disse jentene og vet hva som bor i dem, sier den tidligere U-landslagsspilleren.

Hun spilte en rekke sesonger i toppserien for Trondheims-Ørn og Vålerenga.

– Spillerne legger opp for tidlig

Wulf har fulgt mediedebatten rundt penger og rammevilkår i norsk herre- og damefotball.

– Vålerenga satser veldig bra for tida, vi har en del utenlandske spillere som er helproffe. Lillestrøm og Avaldsnes betaler spillerne sine på fulltid, men vi trenger mer enn tre proffe klubber for å heve nivået i toppserien. Det dummeste med den svake økonomien er at mange spillere med flere år igjen på banen gir seg for å prioritere utdanning eller jobb. De har ikke tid eller råd til å satse videre. Mange som kunne spilt EM la opp før sesongen fordi de ikke orket mer, påpeker Tina Wulf, som selv sluttet for to år siden i en alder av 27 år.