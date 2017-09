Vålerenga ledet med to. Så endret en ellevill Stabæk-omgang alt.

fotball

Stabæk-Vålerenga 4–2

NADDERUD: Det var åtte minutter igjen av kampen, men da Franck Boli sendte Stabæk opp i 4–2-ledelse sprintet trener Toni Ordinas bort til hjemmesupporterne og kastet seg i armene til de på første rad.

Boli fikk med seg flere av lagkameratene som ble med på feiringen. Der og da så det ut til at kampen var ferdig og at de hadde beseiret rivalen fra nabokommunen.

Den euforiske gleden var forståelig.

Vålerenga-kaptein Christian Grindheim så ut til å ha avgjort lokaloppgjøret med to baller i krysset før pause.

Laget fra Oslo øst kunne dermed også få nedrykksspøkelset på behagelig avstand.

I stedet snudde hjemmelaget kampen med 45 fantastiske minutter.

– Det vart veldig vanskelig å kontrollere følelsene underveis i kampen, sier Ordinas etter kampen.

Han var underveis i kampen rasende på dommeren som han mente snøt laget for minst ett straffespark.

– Jeg kunne heller ikke forstå at vi lå under 0–2 i første omgang, for jeg følte vi hadde kontroll på kampen. Jeg visste samtidig at det bare var Vålerenga som hadde noe å tape i kampen, sier han.

Avgjorde full av kramper

Ohi Omoijuanfo kjente før kampen pusten i nakken fra Nicklas Bendtner i kampen om toppscorertittelen. To ganger viste Holmlia-gutten at han ikke er ferdig med å sette ballen i mål for i år.

Først da han litt ut av det blå snappet opp en ball inne i feltet 11 minutter etter pause og satte den sikkert i mål.

Så da han med beina full av kramper skled inn 3–2 etter 75 minutter, etter glimrende forarbeid av Hugo Vetlesen.

Da hadde Tortol Lumanza fra nesten død vinkel «sklitaklet» inn 2–2.

Underholdning fra de formsvake

Det var et møte mellom lag nummer 12 og 14 på formtabellen, men Stabæk og Vålerenga leverte en glimrende forestilling til de litt over 4000 fremmøtte.

Fra 24. juni gikk Vålerenga syv eliteseriekamper uten å vinne.

Sist søndag kom den etterlengtede trepoengeren da Brann ble slått 2–1 på Valle. Det så lenge bra ut for en ny seier lørdag, men den elendige annenomgangen gjør at det er to poeng ned til Aalesund på kvalikplassen i stedet for fem.

Hvem er Oslos lag?

Stabæk-leder Inge André Olsen var før kampen ute i VG og sa at han trodde bæringene ville ta over som hovedstadens ledende klubb innen fem år.

Han mente Vålerenga ikke er i nærheten av å få nok ut av ressursene de har tilgjengelig. Når de i tillegg har flytte østover til sin nye hjemmebane på Valle, mente Olsen det ville bli et tomrom vest i byen som Stabæk kunne utnytte.

Også bæringene skal i gang med bygging av ny arena. De tror på en lys fremtid.

Nå er de iallfall seks poeng foran sin rival fra nabokommunen, og spiller fotball i eliteserien også neste år.

Det er det fortsatt ikke sikkert at Vålerenga gjør.