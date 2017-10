VM-playoff: Hareide fikk ønsket oppfylt – Danmark møter Irland

fotball

Trekningen til playoff-kampene til VM-sluttspillet i Russland ble foretatt i dag.

Slik spilles kampene:

Nord-Irland - Sveits

Kroatia - Hellas

Danmark - Irland

Sverige - Italia

* Kampene spilles 9. − 14. november.

Danmark (som var seedet) og Sverige kunne ha blitt trukket mot hverandre tirsdag. Til Kanal 5 avslørte Hareide at han helst ville slippe nabolandet i playoff.

– Det er flere britiske lag, og jeg vil gjerne møte et av dem, sa han.

Han fikk ønsket oppfylt da Irland blir danskenes motstander. Hareides menn begynner med hjemmekamp først.

– Vi får satse på å bryte de ned. Vi skal ofre oss i duellene. Vi skal tørre å spille. Jeg forventer at Irland kommer til Parken for å satse på kontringer, sier Hareide til det danske forbundet, ifølge Ekstra Bladet.

Sverige får en knalltøff oppgave med å ta seg til VM. De må slå Italia over to kamper for å komme til mesterskapet i Russland.

– Man får si at det er verste mulige motstander. Kjempetøft på alle mulige vis, sier Sportbladets Simon Bank til egen avis.

– Det kunne ikke ha blitt verre, sier SVT-ekspert Daniel Nannskog ifølge Expressen.

Det var tapet mot Nederland i siste kamp som ble kostbar, skriver avisen. Sverige falt to plasser på FIFA-rankingen, og ble ikke seedet under tirsdagens trekning.