Ulland Andersen stilnet Molde-jubelen

Strømsgodset – Molde 1-1 6372 tilskuere Mål: 0-1 Björn Bergmann Sigurdarson (38), 1-1 Eirik Ulland Andersen (48). Dommer: Tom Harald Hagen, Grue. Gult kort: Stian Gregersen, Eirik Hestad, Molde, Bassel Jradi, Tokmac Nguen, Marcus Pedersen, Strømsgodset. Lagene: Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Christopher Vilsvik, Jakob Glesnes, Kim André Madsen, Stian Ringstad – Henning Hauger, Francisco Júnior (Francisco Santos da Silva Júnior) (Mathias Gjerstrøm fra 84.) – Tokmac Nguen (Kristoffer Tokstad fra 74.), Bassel Jradi, Eirik Ulland Andersen – Marcus Pedersen. Molde (3-5-2): Andreas Linde – Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Babacar Sarr – Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain, Petter Strand (Tobias Svendsen fra 76.) – Björn Bergmann Sigurdarson (Isak Ssewankambo fra 71.), Fredrik Brustad (Erling Braut Håland fra 86.).

Kantspilleren har en fryktet skuddfot og nølte ikke da han fikk muligheten etter 48 minutter. Scoringen sikret 1-1 og ett poeng i en vrien hjemmekamp mot Ole Gunnar Solskjærs Molde.

Ingen av lagene maktet å skape det helt store den første halvtimen på Marienlyst, men etter 38 minutter gjorde Moldes Björn Bergmann Sigurdarson alt på egen hånd da han satte inn 1-0 etter 38 minutter.

God Sigurdarson

Godset-stopper Kim André Madsen klarte kun å heade et langt oppspill fra Petter Strand rett opp i luften og da kom Moldes islandske spiss dundrende.

26-åringen plukket opp nedfallsfrukten etter Madsen og stormet mot mål med to Godset-forsvarere i ryggen. Alene med Espen Bugge Pettersen var Sigurdarson iskald og la ballen elegant i lengste hjørne.

Vertene fra Drammen fikk sin utligning like etter pause da det var Babacar Sarr sin tur til å være uoppmerksom.

Ulland Andersen-skudd

Senegaleseren forsøkte å spille ballen ut av eget forsvar, men ballen ble snappet av Bassel Jradi. Han spilte ballen videre til Ulland Andersen som ladet skuddfoten. Ballen gikk i en bue over Andreas Linde og i mål.

Jradi hadde muligheten til å avgjøre kampen like før slutt da han på elegant vis tok ned et gjennomspill på brystet. Fra svært skrått hold gikk Strømsgodset-spilleren for kraft, men avslutningen gikk i tverrliggeren.

Resultatet gjør at Strømsgodset har 15 poeng på 14.-plass, mens Molde ligger på femteplass med 21 poeng.