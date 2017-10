Ulland Andersen senket Odd med frisparkperle

fotball

Strømsgodset - Odds BK 1–0

Strømsgodset meldte seg på i medaljekampen etter 1-0 mot Odd lørdag. Eirik Ulland Andersen avgjorde kampen med et stjernetreff på frispark et kvarter før slutt.

Det var Odd som hadde de største sjansene i første omgang og i den første delen av andre omgang. Strømsgodset trengte imidlertid ikke mer enn et frispark like utenfor 16-meteren etter 74 minutters spill.

Lagets toppscorer Eirik Ulland Andersen sendte ballen perfekt over muren og ned i keeperhjørnet. Sondre Rossbach var utspilt, og Andersen scoret med det sitt åttende mål for sesongen.

Etter ledermålet bølget kampen fram og tilbake, og det lå både utligning og dobling av ledelse i luften.

Melder seg på i medaljestriden

Hjemmelaget var likevel nærmest da Bassel Jradi fant Marcus Pedersen som satte innsiden av foten til fra seks meter. Kun en svært patent reaksjonsredning fra Sondre Rossbach kunne hindre at Godset doblet ledelsen ti minutter etter ledermålet.

Flere mål ble det ikke. Dermed klatret Strømsgodset til en femteplass på tabellen før søndagens kamper.

Både Strømsgodset og Odd kunne melde seg på i medaljestriden med tre poeng på Marienlyst. Begge lag lå sammen med Haugesund på 35 poeng, bare seks poeng bak Molde på bronseplass. Nå er Godset bare tre bak moldenserne.

Rashani nær to ganger

Første omgang ble tøff og jevn, men uten de aller største sjansene. Odd var nærmest da Elba Rashani nesten sendte bortelaget i ledelsen etter 35 minutter.

Oliver Berg kom seg fri på høyresiden og var noen få centimeter unna å finne Rashani som var helt alene på bakre stolte.

Samme mann var enda nærmere like etter pause. Espen Ruud serverte et perfekt innlegg fra høyresiden og Rashani plukket ned og skjøt, men skuddet gikk like til side for mål.

Men Strømsgodset skulle altså bare trenge et frispark like utenfor sekstenmeteren for å sikre seg sin fjerde strake seier i Eliteserien. Odd er på en syvendeplass og har fortsatt seks poeng opp til medaljeplass med en kamp mindre spilt.