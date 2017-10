Ukjent student kan bli kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller: – Det får meg til å stusse

fotball

Da annonseringen av de nominerte til årets fotballspiller i verden ble gjort, satt Deyna Castellanos og pratet med sin venn på college. TV-sendingen sto på i bakgrunnen, navnene til Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Neymar ble ikke overraskende lest opp.

Men da kandidatene til kvinnenes pris ble offentliggjort, fikk 18-åringen fra Venezuela seg en skikkelig overraskelse. Sammen med Barcelonas Lieke Martens og Manchester Citys Carli Lloyd, ble nemlig hennes eget navn lest opp.

Det til tross for at hun ikke har spilt en eneste fotballkamp i en profesjonell turnering.

– Jeg kunne ikke tro det, det var så emosjonelt. Vennen min sa at han var så stolt av meg. Så ringte jeg hjem til mamma. Hun begynte også å gråte, sier Castellanos til BBC.

Hun sto på bruttolisten over kandidater, men hadde aldri forventet å bli plukket ut blant de tre.

Prisene i «FIFA’s Best Awards» deles ut i London mandag kveld.

Raser mot avgjørelsen

Studenten spiller til vanlig for collegelaget til Florida State Seminoles og det amerikanske 2. divisjonslaget Santa Clarita Blue Heat. Der har hun utmerket seg med sine mange og spektakulære mål, men til tross for dette har hun aldri deltatt i en eneste internasjonal seniorturnering.

Hun har ikke en gang vært med i en turnering på U20-nivå.

– Nominasjonen er skandaløs og useriøs. Det er åpenbart for enhver at man ikke nominerer en spiller som ennå ikke har deltatt i en eneste internasjonal seniorturnering, og som til daglig spiller i amerikansk 2. divisjon, til å være verdens beste, skriver NRK-ekspert Lise Klaveness til Aftenposten i en SMS.

Hun fortsetter:

– Det er to måter å tolke nominasjonen på: Enten er FIFA helt likegyldige til internasjonalt kvinnefotball, eller så ønsker de bevisst å undergrave kvinnefotballens anseelse.

Ukjent for TV-ekspert

Tidligere landslagsspiller Lene Mykjåland er like overrasket. Den nåværende TV 2-eksperten hadde ikke hørt om Castellanos og måtte søke henne opp på YouTube for å skaffe seg noen referanser.

Det burde ikke være nødvendig når verdens beste spiller skal kåres.

– Det kan være at hun er eksepsjonelt god, men man kan ikke å bli kåret til verdens beste spiller uten å ha spilt mot de beste. Selv om man briljerer i 2. divisjon, så er man ikke best i verden, sier Mykjåland.

Hun mener man bør ta individuelle kåringer på kvinnesiden med en klype salt.

– Siden kvinnene ikke får like mye oppmerksomhet som herrene, så kommer juryen ofte unna med snarveier i slike kåringer. Jeg ønsker ikke å ta fra prisvinnerne noe som helst, men jeg stusser ofte over valgene, sier Mykjåland.

– Hva tenker du om at Lieke Martens og Carli Lloyd er nominert?

– Martens har hatt et godt år, hun vant EM og var var god i turneringen. Lloyd var vel egentlig best for et par år siden, men jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke helt vet hvordan hun har gjort det i år, sier Mykjåland.

De nominerte til «FIFA’s Best Awards» Årets mannlige spiller: Cristiano Ronaldo, Portugal og Real Madrid Lionel Messi, Argentina og Barcelona Neymar, Brasil Paris Saint-Germain Årets kvinnelige spiller: Lieke Martens, Nederland og Barcelona Carli Lloyd, USA og Manchester City Deyna Castellanos, Venezuela og Florida State Årets mål: Deyna Castellanos (Venezuela mot Kamerun i U17-VM) Olivier Giroud (Arsenal mot Crystal Palace i Premier League) Oscarine Masuluke (Baroka mot Orlando Pirates i sørafrikansk eliteserie)

Det er nettopp det som er problemet.

– Kvinnefotballen er ikke tilgjengelig nok. Selv jeg som er over gjennomsnittet interessert, har ikke god oversikt over klubbsesongen til Lloyd. USA har ikke deltatt i noen internasjonale turneringer i år, så da har man sett lite til henne. Jeg er redd for at juryens grunnlag er det samme, sier hun.

Mener juryen mangler oversikt

Tidligere generalsekretær i Norges fotballforbund (NFF) Karen Espelund har sittet i den nå nedlagte FIFA-komiteen «Football Commitee», som tidligere har vært med på å nominere ulike spillere til prisene.

Hun bekrefter Mykjålands mistanke om at juryens kjennskap til kvinnefotball neppe er den beste.

– Uten å fornærme alle som deltok i prosessen, så var det en del av mine mannlige kolleger som ikke hadde god nok oversikt. Det var jo derfor Marta vant noen priser på rad, sier Espelund.

Heller ikke hun hadde hørt om 18-åringen fra Venezuela.

– Det kan jo hende at hun har utmerket seg i noen kamper i Sør-Amerika. Noen kan da ha stemt taktisk for å få inn en spiller fra den verdensdelen også, men det blir jo bare spekulasjoner fra min side, sier Espelund.

Reaksjoner fra fotballverdenen

De norske profilene er ikke de eneste som reagerer. Etter at nominasjonen ble kjent, har kvasse kommentarer fra store, internasjonale fotballpersonligheter florert i sosiale medier.

De fleste har vært rettet mot Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), som deler ut prisen.

«Gratulerer til Barbara Streisand, Julia Roberts og Donald Trump for deres FIFA-nominasjon til årets spiller», skriver Lisa De Vanna på Twitter.

congratulations to Barbara Streisand ,Julia Roberts and Donald Trump on their FIFA top 3 nomination for player of the year! 😂😂 — Lisa De Vanna (@lisadevanna11) September 22, 2017

Hun har godt over hundre landskamper for Australia. Hennes lagvenninne Caitlin Foord skrev følgende tweet:

«Det må ha blitt gjort en feil.»

I think there must be some sort of mistake 😳 #rigged — Caitlin Foord (@CaitlinFoord) September 22, 2017

Begge mener at landskvinnen Sam Kerr, som med sine 17 scoringer har satt ny målrekord i den profesjonelle amerikanske ligaen, heller burde blitt nominert.

Storscorer

Men det ble altså Castellanos. Hun er også én av tre nominerte til prisen for årets vakreste mål. Hennes lobb fra midtbanen på overtid mot Kamerun i U17-VM konkurrerer blant annet med Olivier Girouds skorpionspark.

Selv om det er overraskende at hun allerede nå kan dra med seg to priser i «FIFA’s Best Awards», er Castellanos talent ubestridt. 18-åringen har bøttet inn mål gjennom hele sin korte karriere.

Som 14-åring var hun toppscorer i U17-VM. Samme år, i 2014, ble hun også toppscorer i ungdoms-OL. I 2016 ble hun toppscorer i det søramerikanske U17-mesterskapet, før hun sikret seg nok en toppscorertittel i fjorårets U17-VM.

Denne sesongen har hun scoret 14 mål på 15 kamper for Florida State. Hun har også fått fire A-landskamper for Venezuela.

PS: «FIFA’s Best Awards» må ikke forveksles med velkjente «Ballon d’Or». De to prisutdelingene har tradisjonelt vært separate, men ble i 2010 slått sammen. I 2016 ble det dog slutt på denne ordningen, og prisutdelingene har nå ingenting med hverandre å gjøre. Mens FIFA deler ut prisene i «FIFA’s best awards», står det franske fotballmagasinet France Football bak «Ballon d’Or».