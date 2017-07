UEFA tester to nye regler i fotball-EM

I kvinnenes fotball-EM i Nederland gjøres det to regeleksperimenter. Blant annet får lagene gjøre et fjerde bytte i kamper som går til ekstraomganger.

I gruppespillet må Martin Sjögren og hans kolleger som vanlig nøye seg med tre bytter, men fra og med cupspillet får landslagssjefene et fjerde bytte til rådighet i ekstraomgangene.

Kvoten på fire bytter totalt gjelder uansett om de tre første byttene er unnagjort i ordinær tid eller ikke. Det betyr at et lag som ikke har gjort noen bytter i ordinær tid kan bytte fire spillere i eller før ekstraomgangene.

Forbudsliste

Eksperimentet er godkjent av International Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk, og av UEFAs styre. Det samme gjelder nyordningen med at dommeren kan gi gule og røde kort til personer i støtteapparatet som oppholder seg i teknisk område (på eller ved benken).

Gult kort kan for eksempel gis for oppførsel som viser manglende respekt for dommerteamet, deriblant sarkastisk klapping. Å kaste eller sparke drikkeflasker, "be" om gule eller røde kort til motstanderlagets spillere, bevege seg inn på banen eller det andre lags tekniske område eller ikke å etterfølge instrukser fra fjerdedommer kan medføre gult kort.

Rødt kort kan gis for fysisk eller aggressiv oppførsel mot medlemmer av dommerteamet eller motstanderlaget, støtende eller fornærmende ordbruk, og for med vilje å kaste eller sparke gjenstander inn på banen.

Positivt

Før IFAB ga grønt lys for eksperimentet med en fjerde innbytter, støttet man seg til en undersøkelse utført av spillerforeningen FIFPRO som konkluderte med at nesten 85 prosent av de spurte spillere, trenere og ledere stilte seg positivt til endringen.

De to eksperimentene er allerede gjennomført i U21-EM for menn i Polen og i G19-EM i Georgia, og de skal også brukes i J19-EM i Nord-Irland. Erfaringene fra de fire sluttspillene vil bli brukt til å avgjøre om reglene skal videreføres.

