U21-landslaget med viktig seier etter drømmestart

fotball

ISRAEL U21 - NORGE U21 1–3

Norge har siden den første kampen i EM-kvalifiseringen hatt kniven på strupen.

Dermed var de nok en gang avhengig av et godt resultat borte mot Israel tirsdag kveld.

De kunne knapt fått en bedre start.

Fullstendig overkjøring

I den første kampen i EM-kvalifiseringen, mot Kosovo, stilte Norge med Kristoffer Ajer som stopper. I ettertid viste det seg at han ikke var spilleberettiget til kampen, noe som gjorde at Norge tapte kampen 0–3 istedenfor å vinne 5–0, som faktisk ble resultatet i kampen.

Etter det har kvalifiseringen vært en eneste lang opptur. Den fortsatte tirsdag.

For allerede fire minutter ut i kampen i Israel kom Dennis Johnsen oppover på venstrekanten. Et godt forarbeid endte med et presist innlegg foran mål, hvor Runar Espejord dukket opp og tuppet ballen i mål. Drømmestart for Norge.

Men godt skulle bli enda bedre nærmest umiddelbart.

Nok en gang var Dennis Johnsen fremme på venstrekanten. Denne gangen sendte han en stikker til Henrik Bjørdal som ble felt. Straffe ble tildelt, og Espejord la ballen på 11-metersmerket.

Derfra var Tromsø-spissen sikker. Norge ledet 2–0 før det var spilt seks og et halvt minutt.

Da halvtimen var spilt, gjorde Johnsen nok en gang et meget solid forarbeid. Han rykket fra en israelsk forsvarer og la ballen inn i feltet igjen. Denne gangen var det Julian Ryerson som fikk æren av å sette ballen i mål. Dermed sto det hele 3–0 til Norge da kampen var halvspilt.

Da tok fotballekspert Lars Tjærnås til Twitter:

Henger fortsatt i en tynn tråd

Flere mål kunne det også blitt, mens hjemmelaget hadde fint lite å by på.

Etter pause jevnet spillet seg noe ut, og Israel øynet håp om en snuoperasjon da Andreas Hanche-Olsen satte ballen i eget mål etter ti minutters spill. Like etterpå var Dennis Johnsen nær ved å punktere kampen, men ballen smalt i tverrliggeren.

På overtid hadde Israel et stolpeskudd, men kom aldri veldig nær å sikre seg poeng.

Seieren betyr at Leif Gunnar Smeruds menn i øyeblikket er a poeng med Kosovo i kampen om annenplassen i kvalifiseringsgruppe 5. Samtidig kan Irland ta tilbake annenplassen med seier over Aserbajdsjan senere tirsdag. Irene har i tillegg én kamp til gode på Norge.

De ni gruppevinnerne kvalifiserer seg direkte til EM. De fire beste gruppetoerne får sjansen i omspill. EM-plassen henger dermed i en tynn tråd for Norge.