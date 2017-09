Tysk storklubb fant 50 kilos bombe på treningsanlegget

fotball

– Bombe-skrekk hos VfB Stuttgart, skriver den tyske avisen Bild.

Det er vanskelig å være uenige i akkurat det. Under ombygningen av den tyske Bundesliga-klubbens treningsanlegg ble det nemlig funnet en 50 kilo tung bombe fra 2. verdenskrig.

Evakuering

Bomben skal ha blitt funnet under gressmatten på den ene treningsbanen. Et bilde i den tyske nettavisen viser det som skal være tysk militærs bombegruppe inne på treningsfeltet. Bildet viser et stort hull i bakken, rett ved midtbanestreken.

Ifølge avisen fikk politiet melding om bomben klokken 11.49 tirsdag formiddag. Den ble funnet av bygningsarbeidere rundt 11.30.

– Det er en 50 kilo tung bombe med en mekanisk detonator, sier en talsmann fra politiet til den tyske avisen.

Et område på rundt 200 meter rundt bomben skal være evakuert. Det innebærer blant annet at et museum og en vei i området.

Treningsanlegget ligger rett utenfor Stuttgarts hjemmebane, Mercedes-Benz Arena.

Denne stadionet var for øvrig arenaen hvor det norske landslaget nylig tapte 6–0 for Tyskland i VM-kvalifiseringen.

Påvirker ikke laget

Gjenstanden skal altså være en flybombe fra den 2. verdenskrigen. Området fikk hard medfart under krigen.

Klokken 19.00 startet bombegruppen arbeidet med å uskadeliggjøre og fjerne bomben fra treningsanlegget. Først måtte området sikres.

Til tross for funnet, blir ikke laget nevneverdig påvirket.

Bundesliga-klubben spiller nemlig bortekamp mot Borussia Mönchengladbach tirsdag kveld. Bomben vil dermed være fjernet før neste hjemmekamp.

VfB Stuttgart har for øvrig fått en god start på sesongen. Det nyopprykkede laget ligger på åttendeplass etter fire spilte kamper i den tyske toppdivisjonen.