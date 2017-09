Tromsø ydmyket og rundspilt av Kristiansund

fotball

For en fæl søndag dette ble, sett med TIL-briller. Gutan har fått en oppsving under den nye treneren Simo Valakari, men dette var flere steg i gal retning. Allerede fra første minutt gikk et heltent Kristiansund-lag rett i strupen på Gutan – som må ha lurt på hva som traff dem.

I det 8. minutt slo Christoffer Aasbak et godt innoverskrudd frispark og Benjamin Stokke headet ballen uforstyrret i mål bak en sjanseløs Kongshavn. Magnar Ødegaard, TILs kaptein for dagen, fulgte ikke Stokkes løp inn i feltet.

Bare to-tre minutter senere kunne Kristiansund økt til 2-0, men Kongshavn var på rett plass og fikk avverget

I det 14. minutt kom TILs første sjanse. Gamst Pedersens frispark i feltet endte til slutt med at Magnar Ødegaard fikk skutt fra meget god posisjon – men over.

Stolpetreff

Etter dette fortsatte Kristiansund å kjøre kampen og TIL var heldige som ikke slapp inn flere mål før halvtimen var gått.

Men Kristiansund fortsatte å kjøre på – og i det 36. minutt økte Jean Alassane Mendy til 2–0.

To minutter før pause kom TILs andre store sjanse. Thomas Lehne Olsens skudd fra skrått hold traff imidlertid stolpen og keeper Sean McDermott.

2–1 der og det ville blitt skikkelig spenning i kampen. Men like før pause sto det isteden 3–0.

Christoffer Aasbak fikk legge uforstyrret inn – og Stokke knuste hele TIL-forsvaret og headet inn 3–0.

I pausen tok Valakari ut Jostein Gundersen og satte inn Aron Sigurdarson – og la om til fire bak. Det hjalp ikke noe, for bare tre minutter var gått da det sto 4–0. Debutant Mehdi Dioury var altfor slapp og veik i presset og Torgil Øwre Gjertsen kunne fyre av fra distanse – helt nede i hjørnet.

Kristiansund hadde flere store sjanser etter dette, men utover omgangen la de seg mer nedpå for å kontrollere. Dermed fikk TIL mer tid med ballen, og blant annet Lehne Olsen og Gjermund Åsen kunne redusert.

Mikael Norø Ingebrigtsen fikk satt inn TILs trøstemål like før slutt. Men alt i alt – en marerittkamp av TIL. Det stinker dessverre OBOS-liga av dette laget. Men det er selvsagt fortsatt håp. Det er fire poeng opp til Kristiansund på kvalikplass – men TIL har en kamp mindre spilt.

Keeperjakt i helgen

Fredag hadde TIL spanjolen Rubén Miño (28) på trening og hadde et håp om å få ham klar til kampen, men ettersom hans forrige klubb AEK Larnaca friga ham først etter at det norske overgangsvinduet stengte 16. august, kunne ikke TIL signere den tidligere Barca-keeperen likevel.

iTromsø kjenner til at TIL jobbet i helga med å få på plass en utenlandsk keeper, men det ville ikke sportssjef Svein-Morten si noe om i går.

– Jeg har ikke noe å si. Nå er det kamp. Det er ennå veldig usikkert om vi gjør/får til noe. Det blir ikke avklaringer før i morgen, meldte han til iTromsø like før kampstart søndag.