Tromsø jaktet Molde-spiller – dropper trolig RBK-duo

fotball

TIL har denne vinteren måttet se en rekke sentrale profiler forlate klubben. Etter et forsmedelig 1-4-tap mot Start i sesongåpningen har presset på å skaffe forsterkninger tiltatt ytterligere i styrke.

Uten at noe er klart ennå jobber klubben med flere navn. Det som derimot virker klart er at en del profiler som TIL har jobbet med, ikke lenger er aktuelle.

Blant disse er etter det iTromsø kjenner til Etzaz Hussain. Molde-spilleren er ikke fast inventar på Ole Gunnar Solskjærs lag, og var i fjor høst utlånt til Odd.

25-åringen var som ungdomsspiller én sesong i Manchester United før han som seniorspiller har vært innom Vålerenga, Fredrikstad, Sivasspor, NK Rudes, samt Molde og Odd.

Hovedtrener Simo Valakari vil ikke gå inn på interessen.

– Jeg har aldri hørt at det skal ha vært noe på gang der, sier Valakari til iTromsø.

I forrige uke avslørte iTromsø at TIL var i dialog med RBK om å låne Morten Ågnes Konradsen og Magnus Stamnestrø.

Etter en rekke samtaler skal partene etter det iTromsø kjenner til ha lagt en mulig avtale på is. Dermed blir det slik det ser ut per i dag ingen overgang til Tromsø for spillerne.

– Da det var noe om dette i media, var det bare spekulasjoner og ingenting konkret om hva vi gjorde, sier Valakari til iTromsø.

– Kan du bekrefte at det ikke kommer til å bli noe av med de to til TIL?

– Jeg bekreftet ikke noe rett før helgen og bekrefter heller ikke noe nå. Som jeg sa, det var ingenting konkret, sier Valakari til iTromsø.

Overgangsvinduet stenger 4. april.