Tre «Molde-scoringer» da G19-landslaget slo Tyskland

fotball

Denne uka spiller det norske G19-landslaget i fotball eliterunde i EM-kvalifiseringen. Etter et stygt 1–6-tap for Nederland i første kamp onsdag, slo de norske guttene tilbake med en imponerende forestilling mot Tyskland lørdag.

Til slutt sto det hele 5–2 på måltavla i Norges favør.

Håland-dobbel

Molde-spillerne Tobias Hammer Svendsen, Erling Braut Håland og Leo Skiri Østigård (utlånt til Viking) startet kampen for Norge, mens Eman Markovic kom inn som innbytter og spilte de siste ti minuttene.

Håland startet målfesten med to scoringer den første halvtimen. Ti minutter før pause satte Østigård inn 3–1. Hugo Vetlesen og Simen Nordli scoret de to siste målene for Norge.

Norge møter Skottland i siste kamp av eliterunden på tirsdag. Bare gruppevinneren går videre til EM-sluttspillet i sommer.