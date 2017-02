Træff-reservene imponerte mot proffene fra Brattvåg

(Træff – Brattvåg 3–3) Uten ti av A-spillerne i troppen var Træff fryktelig nær en liten sensasjon i lørdagens treningskamp mot Brattvåg. Det var bare ett minutt igjen da gjestene utlignet til 3–3 på Reknesbanen.

– Vi burde vunnet denne kampen, men klarte ikke å holde unna mot slutten. Det var skuffende, men samtidig fortjener spillerne honnør for innsatsen fram til de ble slitne, sier trener Magnus Oltedal.

Tomren imponerte Oltedal mest

Det er stor forskjell på den sportslige og økonomiske satsingen til 3. divisjonsklubbene i fylket. Men lørdag tok amatørene i Træff tidlig initiativet mot proffene fra Brattvåg, som har en rekke heltidsansatte spillere i troppen. Tidligere Start- og Stabæk-spiller Emil Dahle signerte nylig. Tidligere Aalesund-spiss Torbjørn Grytten var med mot Træff, det samme var nykommeren Emmanuel Adeye fra engelske Southend.

– Det er klart de har mange kvaliteter i laget. Spesielt synes jeg Simon Tomren (tidligere Træff) har utviklet seg videre og blitt en veldig bra spiller. Men det hjelper jo ikke at de har profesjonelle fotballspillere hvis de slipper inn tre mål mot Træff, sier Oltedal.

Aleksander Cisic og Arne Kotlica sørget for 2–0-ledelse til pause. I andre omgang la Bjørnar Eltervåg på til 3–0. Det sto seg til det var igjen et kvarter av kampen.

-Vi manglet ni faste spillere, og i tillegg fikk Simen Varhaugvik en hodeskade. På benken hadde vi tre mann. En var sjuk og en er nesten helt uten trening. Men de som fikk sjansen viste at de er gode nok for Træff. Det er kjekt å tenke på at mange som ofte sitter på benken sto bak denne prestasjonen, sier Oltedal.

Eskil Rønningen klar for Træff

Han irriterte seg likevel over måten laget mistet seieren på.

– Alle ble veldig slitne og vi klarte dessverre ikke å stå løpet ut og holde på ballen. Det første baklengsmålet kom etter det vi mener var offside, og det var demoraliserende fordi det føltes urettferdig. Vi burde likevel ryddet unna i returrommet og unngått de to siste målene imot, sier Magnus Oltedal.

Blant de sentrale brikkene som er på vei tilbake fra skade er Alexander Jonassen og Ronny Fredriksen. Nykommeren Eskil Rønningen (eks Nest-Sotra) er klar for Træff-spill, men foreløpig ute med skade.

Træff møter Herd borte neste lørdag. Deretter venter treningskamper mot KFK, Hødd og Aalesund 2 før NM-kvaliken borte mot Sunndal 29. mars. Siste test før seriestart blir Molde 2 i påska.